Téměř přesně před rokem končila karanténa kvůli koronaviru jednomu z prvních Jihočechů. Student vysoké školy Pavel Pelikán se tehdy vrátil nuceně po zavření univerzity z pobytu v italské Boloni. A protože se necítil dobře, čekaly ho testy v českobudějovické nemocnici a karanténa, která končila 9. března loňského roku. Naštěstí se mu koronavirus vyhnul.

„Byl jsem ale negativní,“ připomíná výsledek tehdejších testů Pavel Pelikán z Českých Budějovic. „Doteď jsem nebyl pozitivně testovaný,“ připojuje sympatický mladý muž. „Do Itálie jsem se pak mohl vrátit v létě. Věci mi zabalili spolubydlící, stavil jsem se tam v červenci. Bylo to už rozvolněné, dalo se tam jet přes hranici normálně,“ dodává Pavel Pelikán, sportovec, který mimo jiné hraje frisbee v českobudějovickém klubu 3SB.

Studium v rámci programu Erasmus tedy koronavirus poznamenal naštěstí jen málo. Většinu předmětů dokončil Jihočech distančně a nechal si je pak uznat na ČVUT. Podle smlouvy mezi univerzitami se mu podařilo splnit povinný počet kreditů k postupu do dalšího studia. „Dva předměty teď dodělávám,“ říká ke zbytku povinností.

Nyní by měl svá studia završit státnicemi v oboru vodní stavby na Fakultě stavební pražského Českého vysokého učení technického. „Začínali jsme v polovině února. Všechna výuka je distanční formou. Konzultace jsou formou rozhovorů přes internet,“ popisuje aktuální praxi Pavel Pelikán. A dodává, že jako závěrečnou práci na vysoké škole analyzuje povodňové vlny na jednom z menších toků u Hradce Králové.

A jak vidí po roce distanční výuku? „Už je to tak nějak standardní,“ reaguje s úsměvem na nový způsob práce. Přiznává ovšem, že něčeho trochu lituje. „Někdy je mi lí᠆to, že poslední půlrok se člověk do školy nepodívá, kromě státnic. Ani už neuvidím některé vyučující. Ale vyhovuje mi, že si můžu poskládat den, jak potřebuji,“ připojuje student. Je však hlavně rád, že může být doma a nemusí být na koleji. „Je to lepší, jsem vděčný za to, že nejsem zavřený u Prahy,“ zdůrazňuje Pavel Pelikán.