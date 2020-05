„Když začal nouzový stav, byly kostely zcela uzavřené, mše jsme mohli sledovat přes internet. Pak se postupně opatření uvolňovala. Na mši se mohlo zapsat 15 lidí. To už jsme se ale nevešli. Před 14 dny jsme se ale zapsali na Ho síně na bohoslužbu slova, kterou nemusí sloužit farář, je zde vynechána fáze proměňování,“ vysvětlila.

Už zítra se chytá na mši do kostela na Hosín se svou šestičlennou rodinou. Tentokrát může na mši přijít až sto lidí. Eva Mičková si běžně sedá s rodinou do jedné lavice. „Rozestupy mezi sebou v rodině řešit nemusíme. Vadilo by mi asi, kdyby někdo přišel a kýchal,“ řekla.

Povinné držení rozestupů a nošení roušek bere v patrnosti budějovický děkan katedrální farnosti u sv. Mikuláše Zdeněk Mareš. Zájem o bohoslužby je nyní nižší. A do kostela může přijít nejvýše sto lidí. „Návštěvnost bohoslužeb je pochopitelně o něco nižší, což nasvědčuje o přetrvávajících obavách a možná i strachu, který byl vyvolán,“ zaznamenal.

Bohoslužby slouží podle pořadu, který platil před vládními opatřeními. „Obyčejně se kostely otevírají jen na dobu bohoslužeb, ale výjimkou je katedrální chrám, ten je otevřený denně.“