Michal Petrov, vedoucí komunikace a tiskový mluvčí lékáren Dr. Maxe uvedl, že ochranné plexibariéry budou instalovány ve všech lékárnách sítě Dr. Max, což je 450 prodejen. Jednat se má o zhruba 900 plexiskel.

"V pátek jsme odpilotovali dva prototypy v Praze, přes víkend už se rozjela výroba a v úterý první montáže," řekl Michal Petrov s tím, že celková instalace by měla zabrat asi týden. "Přirozeně je to reakce na katastrofální nedostatek respirátorů. Děláme maximum pro to, aby se mohli naši zaměstnanci cítit bezpečněji, každý má už teď k dispozici ústenky, rukavice a brýle. Kvůli tomu od středy platí také zákaz vstupu do lékáren bez zakrytých úst a nosu," dodal mluvčí lékáren Dr. Max.