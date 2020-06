„Tenkrát zapadalo slunce a tu chvíli mám pořád v sobě,“ svěřil se Václav Krištůfek, jeden z několika včelařů, kteří v sobotu poutavě vyprávěli stovkám příchozích na vydařené akci Medobraní. Ta se konala v sobotu na zahradě včelařů u Jižní zastávky v Českých Budějovicích.

Malí i velcí například obdivovali prosklený úl se včelami, ochutnávali čerstvý med i medovinu, hráli různé hry nebo koukali do mikroskopů mobilní laboratoře Biologického centra Akademie věd. „Máme tady i včelomilné květiny, k nimž patří například svazenka, pohanka nebo hořčice,“ pokračuje Václav Krištůfek. „Rozdáváme semínka příchozím, aby je doma vyseli a nabídli tak místo včelám,“ říká. „Během roku pořádáme akci nazvanou Včelařem na zkoušku a zapojují se do ní malí i velcí, kteří si zdarma vyzkoušejí, zda by je včely bavily,“ dodává.

Mezi hosty sobotního bohatého programu byl také včelař Arnošt Doskočil z Českých Budějovic, jehož žena Hanka připravovala občerstvení. „Když jsou včely, tak je všechno,“ říká truhlář, který už tři roky kloubí včelařinu se svým řemeslem vonícím pilinami.

„Tahle akce se koná již potřetí, a přemýšlíme, zda ji budeme pořádat každý rok, nebo jednou za dva roky, aby na ni lidi chodili,“ říká organizátor Jiří Ryšavý z Českého svazu včelařů. Nadšené děti, které si užívaly celodenní program, mají jasno. „Moc se mi tady líbí a ochutnala jsem i voštiny,“ prozrazuje Zora Matoušová. „Příště sem přijedeme zase, protože jsem se o včelách hodně dozvěděla, ale už jsem se těšila na člun na Malši,“ připojuje se její sestra Běla. „Přijel jsem ráno vlakem až od Kladna a jsem moc rád, že jsem tady byl,“ dodává milovník přírody Bohumír Kuna, který potěšil malé návštěvníky ochočenou tříměsíční kozou Sarah.