Do Plavské ulice a ulice L. M. Pařízka v Českých Budějovicích se vrátí před koncem února stavbaři. Dokončí rekonstrukci zahájenou vloni v létě. Po technologické přestávce budou dokončeny zbývající stavební práce v ulicích Plavská a L. M. Pařízka. Úplná uzavírka se ale bude týkat jen úseku mezi křižovatkou ulic Plavská a L. M. Pařízka a křižovatkou Plavské a Jaselské. V podstatě jde o úsek od železničního přejezdu kolem areálu Policie ČR. Už od pátku zde budou v Rožnově umístěny značky zakazující parkování kvůli stavbě a kvůli objízdným trasám.

„Dojde k úpravám křižovatky L. M. Pařízka s Roudenskou, obnově chodníků, parkoviště, světelného signalizačního zařízení, veřejného osvětlení a k posílení rozvodů optických kabelů," jmenuje část chystaných prací náměstek primátora Petr Holický.

Hotovo má být v květnu

"Dále počítáme i s rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek. Součástí je i nové svislé a vodorovné dopravní značení. Dokončeny budou i sadové úpravy,“ říká Petr Holický a připomíná, že jde o společnou investici města a kraje. Kompletně by měla být frekventovaná silnice dokončena koncem května. Doprava v ulici L. M. Pařízka v podstatě nebude omezena. „Zhotovitel neomezí žádné rodinné domy. Přístup ke garážím u křižovatky Plavské a L. M. Pařízka bude po provizorní komunikaci a pěší se musejí vydat po trase kolem Malše, kde jsou osazeny značky,“ dodává náměstek primátora.

Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu v této souvislosti stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/00354, místních komunikacích Slunečná, K. Lávičky, J. Buděšínského, J. K. Chmelenského, V. Nováka, parkoviště L. M. Pařízka a parkoviště Plavská pro realizaci stavby – vyparkování vozidel, a to od 18. února do 28. února 2022. V uvedených ulicích je to kvůli stavbě i místním objízdným trasám. Pro osobní automobily jsou stanoveny po místních komunikacích a pro nákladní automobily po Lidické třídě, směrem na silnici I/3 a Plavské.

Rozdělené financování

Pro stavbu bylo velmi komplikované projednat dopravně inženýrská opatření, protože souběžně probíhala řada uzavírek kvůli stavbě dálnice D3. Rekonstrukce Plavské a L. M. Pařízka proto nezačala v původně plánovaném termínu před prázdninami, ale až 1. července 2021. Práce byly rozděleny na tři etapy, kvůli zachování dopravní obslužnosti domů v ulici L. M. Pařízka nebo třeba areálu Policie ČR.

Dokončení poslední části vycházelo na leden 2022. Po dohodě investora se zhotovitelem ale byla akce přerušena. V zimě probíhal na hotových úsecích zkušební provoz. A na jaře má být podle upraveného harmonogramu akce hotova v květnu 2022.

Financování současné opravy si rozdělily Jihočeský kraj a město české Budějovice, podobně jako loňskou akci, která obnovila silnici směrem k Novému Roudnému a stála necelých 45 milionů korun. Investice přinese nové silnice či chodníky nebo kanalizaci a vylepší také parkoviště poblíž Malého jezu. Cena má být necelých 40 milionů korun. Město má zaplatit přes 20 milionů bez DPH a kraj necelých 17 milionů bez DPH. Práce opět provádí podle Davida Hockeho z informačního oddělení krajského úřadu společnost Eurovia.