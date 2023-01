Kdo by chtěl dnes hovořit o budoucnosti Kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích, ten by asi potřeboval hlavně věštecké schopnosti. Město má sice připravený projekt a hledá už firmu, která by rekonstrukci a dostavbu provedla. Jenže termín podání přihlášek se neustále posunuje a zatím ji nikdo závazně nepodal.

"Současný termín podání nabídek je polovina února," říká náměstek primátorky Petr Maroš. "Nerad bych, abychom šli dál," naznačuje Petr Maroš, že radnice o žádné další posouvání termínů nestojí. Podle původních záměrů se má totiž podepsat smlouva s vybranou firmou tak, aby se předávalo staveniště v květnu. To je zase vázáno na předpokládané dokončení stavby a následné inkasování dotace. Ta by měla podle odhadů města činit od desítek až do 150 milionů korun, kdyby se ale stavba zdržela, bude třeba najít peníze někde jinde.

Pokuta ve výši dotace

Podle českobudějovického radního a jihočeského hejtmana Martina Kuby by proto město chtělo, aby v případě nedodržení termínu zaplatila dodavatelská firma jako pokutu stejnou částku, kolik by byla přiznaná dotace.

Náklady na rekonstrukci jsou vůbec velkou neznámou. Odhady v současnosti znějí až na 680 milionů korun. Původně se však počítalo s docela jinou částkou. Mělo to být pod 400 milionů korun. Výběrové řízení pak bylo vypsáno na 410 milionů korun. "To nemůže vyjít ani omylem," upozorňuje Martin Kuba. Při rekonstrukci se totiž počítá nejen se zásadními změnami uvnitř objektu, kde se má hlavní sál otočit o 90°, ale třeba i s velkou přístavbou směrem k Jihočeskému muzeu. Otázka je, jakou částku navrhnou firmy a nakolik se bude brát v potaz dodatečné rozhodnutí zastupitelstva, které schválilo ve výhledu finance až do zmíněných 680 milionů korun.

Příliš nákladný provoz

Problémy ale nejsou jen s cenou, Petr Maroš upozorňuje, že také provozně, kvůli navrženým technologiím, třeba podlahovému topení v hlavním sále, může chod kulturního domu vyjít draho a město by pak muselo doplácet vysoké částky, možná až desítky milionů korun ročně. Jenže změnit aktuálně projekt nebo parametry výběrového řízení není možné, protože je podle Martina Kuby vše v režimu architektonické soutěže, jež má jiná pravidla než obvyklá výběrová řízení. Město má tak aktuálně trochu svázané ruce a musí čekat s čím přijdou firmy ve výběrovém řízení.

Problémy i s jinými projekty

Rekonstrukci Slavie včera Martin Kuba přiřadil k těm projektům, které nové vedení převzalo v problematickém stavu příprav nebo realizace od minulé koalice. Doplnil, že velký otazník je také nad závazkem proinvestovat stovky milionů korun do kulturních akcí v rámci kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury. Zkritizoval mimo jiné i rekonstrukci parku Dukelská, nákupy energií na roky 2023 a 2024 v době jejich skoro nejvyšších cen vloni nebo tahanice o finanční vyrovnání s firmou, která předčasně ukončila práce na novém územním plánu.