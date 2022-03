Do pomoci se prostřednictvím divadla můžete také zapojit. "Oslovili jsem naše zaměstnance, jestli by přispěli do potravinové sbírky a začala se u nás objevovat materiální pomoc," vypráví Lukáš Průdek. Jihočeské divadlo se nakonec stalo také sběrným místem Potravinové banky Jihočeského kraje. "Jsme jediné sběrné místo v centru města," poukazuje Lukáš Průdek. Na recepci divadla můžete nosit poptávané zboží jako trvanlivé potraviny (omáčky, konzervy, luštěniny, rýži, čaj, pomazánky, polévky), drogerii pro děti i dospělé (pleny velikosti 3 - 5, sprchové gely, šampony, mýdla, prací prášky, dámské hygienické potřeby) jídlo pro děti (sunary, příkrmy, kaše, přesnídávky) nebo rychlovarné konvice a mikrovlnné trouby denně od 7 do 20 h.