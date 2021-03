Především technické zásahy zaměstnaly v uplynulých dnech tohoto týdne hasiče na Českobudějovicku.

Několikrát zažehnávali nebezpečí, které vzniklo v kuchyních. Například hned v pondělí podle tiskové mluvčí HZS JčK Venduly Matějů vyrazili do Nerudovy ulice v Českých Budějovicích, kde otevírali byt. "Profesionální jednotka ze stanice České Budějovice vyjela v Českých Budějovicích do Nerudovy ulice, kde provedli její členové nouzové otevření dveří bytu. V zabouchnutém bytě byl zapnutý sporák," doplnila Vendula Matějů. Událost se ale obešla beze škody, kterou by způsobil požár.

V úterý například v Rybářské ulici v Českých Budějovicích sanovali profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné olejové skvrny na chodníku a silnici. Hasiči na skvrny o rozměrech přibližně 2 x 2 metry a 750 m x 5 cm použili sorbent. Motorový olej vytekl z neznámého vozidla.

A ve stejný den museli hasiči i k požáru. "V rodinném domě v Husově ulici v Českých Budějovicích zasahovali českobudějovičtí profesionální hasiči, když v troubě se připálil a vznítil olej, do kterého majitelka ještě nalila vodu," uvedla k zásahu Vendula Matějů, ale naštěstí byl podle mluvčí požár klasifikován jako beze škody.

Ve čtvrtek například profesionální hasiči z jednotky z českobudějovické stanice sebrali v Českých Budějovicích v části města České Vrbné uhynulou labuť. Po osmé hodině večer pak ještě mimo jiné monitorovali možný únik plynu v bytě v Průběžné ulici v Českých Budějovicích českobudějovičtí profesionální hasiči. "Jednotka naměřila nízké hodnoty, odpojili proto spotřebič a byt odvětrali. Majiteli byla doporučena revize plynárenskou pohotovost," doplnila k zásahu Vendula Matějů.

V pátek 12. března hned po šesté hodině v Týně nad Vltavou v lokalitě na Fišeráku odřezali a odklidili týnští profesionální hasiči strom nebezpečně visící nad komunikací. Na téměř stejné místo vyjela tatáž jednotka o hodinu později k odklizení dalšího stromu, který tentokrát visel nad parovodem.