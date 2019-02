Temelín – Jako byste se ocitli v srdci elektrárny, budete mít pocit v informačním centru Jaderné elektrárny Temelín, kam akademický sochař Petr Fidrich umístil sochu Atomového anděla v rámci své nové výstavy Poutníci atomové paměti.

Jedná se o optický klam s využitím fotoplachty z předešlé expozice. „Řekl jsem: nechte mi to tady. Využijeme tu atmosféru,“ vzpomíná Petr Fidrich na svůj nápad nad největší instalací výstavy. Anděla i další sochy a obrazy si na komorní výstavě můžete prohlédnout po celý únor.

Petr Fidrich

Narodil se 21. 8. 1964 v Karviné do rodiny umělců. Studoval kamenosochařství v Uherském Hradišti a AVU. Podílel se např. na restaurování Týnského chrámu. Zabývá se hlavně hudebními tématy.

Hlavní myšlenkou mezi sochami z různých materiálů uspořádanými tak, aby spolu komunikovaly, je prý konfrontace světa techniky se světem umění. Téma atomové energie Petra Fidricha provází dlouho. „Chtěl jsem nejdřív pověsit Atomového anděla mezi chladicí věže, ale musel by mít tak 40 nebo 50 metrů. To z bezpečnostního hlediska nejde, jak jsem byl upozorněn,“ vypráví.



Zajímá se také o zákonitosti vesmíru a snaží se je pochopit skrze umění. „Je to pro mě taková arteterapie. Nastal velký třesk, vznikli jsme z ničeho. To je ta energie. Začínáme chápat jenom to, co už dávno funguje, co už tu dávno létá ve vesmíru,“ uvažuje nahlas sochař, který ozdobil řadu míst na jihu Čech, převážně Český Krumlov.



Petr Fidrich žije střídavě v Salcburku a v Boršově nad Vltavou, kde má svůj ateliér a kde stále tvoří. „Dělám, kdy můžu. A čas mám do konce života,“ říká. Občas má tolik práce, že zapomene, na čem začal pracovat, a musí se k tomu vrátit až po čase. „Říkám tomu tvarová banka. Beru si odtud tvary a skládám je dohromady,“ přibližuje své tvoření.



Své sochy má v depozitu na nezvyklém místě. Mezi nebožtíky. Prostor bývalé zvonice na hřbitově mu poskytl starosta Boršova nad Vltavou.