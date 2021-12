Teprve třetí zápis budou mít v roce 2022 v dubnu pro první třídu ve Srubci. Nová budova základní a mateřské školy, které vévodí na fasádě veliké slunce, totiž začala sloužit skutečně nedávno, v roce 2020. Do té doby děti ze Srubce chodily do Českých Budějovic, což bylo spojeno s mnoha úskalími.

Od sousedů: Zachráněné čivavy a justice čistící stoly

Teď je k dispozici ve Srubci v novém objektu pět tříd pro základku a jedna třída pro mateřinku. Mateřinka má samozřejmě i třídy jinde v obci. Podle ředitelky ZŠ a MŠ Srubec Vladimíry Bernasové děti ve srubecké základce z „neškolních akcí“ před Vánoci například psaly a malovaly dopis Ježíškovi. Psaní mělo i oficiální punc. „Obec pořídila razítka Ježíškova pošta Srubec,“ doplnila Vladimíra Bernasová.

Zatím 42 dětí

Do první třídy chodí 20 dětí a do druhé 22. K zápisu by mělo podle předpokladů obce přijít 47 dětí. Z toho 20 předškoláků chodí do třídy soviček. Uvidí se ale, kolik dětí opravdu k zápisu přijde a třeba kolik odkladů budou žádat rodiče.

OBRAZEM: Rok 2021 očima dětí z Mateřské školy Pištín

I v dnešní komplikované době uspořádali v červnu ve srubecké mateřince rozloučení s předškoláky. „Aby děti nebyly ochuzené,“ zmínila Vladimíra Bernasová a dodala, že se také konal školní výlet do Safari Resortu v Hluboké u Borovan, kterého se zúčastnily děti ze základky i z mateřinky. V prosinci tu měli i mikulášskou nadílku. Neměla sice veřejnou podobu vystoupení u vánočního stromu, jak se původně plánovalo, ale ve třídách se vystoupení s připraveným programem konala.

Výuka za epidemie

Koronavir na podzim omezil provoz podle ředitelky jen minimálně. Tři dny byla karanténa a dva dny distanční výuka. Ředitelská volna si Vladimíra Bernasová šetřila. „Doporučená volna jsme si nebrali,“ říká Vladimíra Bernasová s tím, že to nebylo v tu chvíli potřeba.

Využili je ale krátce před Vánoci, kdy obecně přibylo nakažených koronavirem. „Zvolili jsme prodloužení vánočních prázdnin,“ popsala srubecká ředitelka reakci školy na eskalaci epidemie. Vladimíra Bernasová přitom ocenila přístup obce ke škole a moderní vybavení, které například umožnilo zapůjčit potřebnou techniku na domácí školní práci dětem, které neměly k dispozici notebook nebo počítač.

Plánují přístavbu

Kapacita základní školy je nyní 150 dětí, ale obec chce přistavět nové prostory. Počítalo se s tím ostatně už při vzniku současného objektu. Podle starostky Lenky Malé má být letos hotový projekt a poté chce obec žádat o dotaci.

Zločiny z archivu: Velká bankovní loupež na náměstí v Budějovicích

Srubecká škola už zdálky upoutá originální výzdobou fasády. Vévodí jí velké slunce, kterému dělají společnost dětské postavy nebo stromy. Autorkou maleb je restaurátorka a malířka Iva Burešová. Ta pro Deník přímo při malbě uvedla, že hlavní motiv slunce vzešel z dohody s vedením obce, protože škola je ve Slunečné ulici a na Slunečné stráni. Ve výzdobě ještě restaurátorka využila motiv kopců podle okolní krajiny. Malby bohaté na barvy mají charakter obrázků vystřihaných z papíru, aby také připomínaly poslání budovy – vzdělávání a tvořivost