I tentokrát na něm nechyběla účastnice transportu Akb Hana Tvrská, dorazila i pamětnice tohoto období Alena Popperová a ministr kultury Daniel Herman s maminkou. V roce 1942 bylo po prvním březnovém převozu židů 18. dubna deportováno 910 lidí z Budějovic a okolí. Válku přežilo jen 31.

Jak zdůraznil primátor Jiří Svoboda (ANO), hlavním smyslem akce je připomenout osudy našich spoluobčanů, kteří byli z ideologických důvodů označeni nacisty za méněcennou rasu a deportováni ze svých domovů nejprve do Terezína a většina z nich dále do vyhlazovacích táborů. „Tato historie by neměla zůstat jen pietní vzpomínkou, je to totiž lekce, kterou je nutno v každé generaci znovu zpracovávat, nemá-li se historie opakovat,“ zdůraznil primátor.