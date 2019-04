Letos se hrkaček, dřevěných trakařů, chopí 72 „hrkačů“ a přijede kolem 20 bubeníků. Ti utvoří tajemný dav postav v černém s maskami. Budou hlavně slyšet, když přestanou hrkat, budete vnímat kontrastní ticho.

Trénování není podle Víti Marčíka třeba. „Sejdou se ve čtvrtek v pět a nacvičí si signály. Kaprálové to znají z minulých let, ostatní se do toho rychle dostanou,“ říká.

Po dobu čtyř dní je připraven program hrkání se scénkami. První skupina projde trasou z Piaristického náměstí, Panskou a Hradební ulicí, ulicí U Černé věže až na náměstí Přemysla Otakara II., kde se nakonec sejde celý průvod. Část se odpojí v Krajinské ulici. Další se oddělí Hroznovou ulicí přes Sokolský ostrov, půjde přes dřevěnou lávku do Radniční ulice, kudy se vydá na náměstí. Čtvrtá skupina začne od KD Slavie a bude pokračovat na náměstí kolem divadla

Začíná se na Zelený čtvrtek v 19 h, kdy vás čeká ještě obraz Poslední večeře a adorace v Rajské zahradě. Na Velký pátek průvod projde městem v 8, 12, 15 a 19 h. Ráno uvidíte nový obraz „Soud na márách“. „Pilát si myl ruce nad rozsudkem,“ přibližuje divadelník. V sobotu přijďte do centra v 8 a ve 12 h. Neděle bude patřit nejoblíbenější scéně Víti Marčíka. „Bůh je věrný pořád až do naší smrti,“ vysvětluje Víťa Marčík. Ve 12 h projde svatební průvod a nastane obnovení slibů.