Sčítání všech veřejných sbírek pořádaných vloni na území Českých Budějovic skončilo a magistrát, který musí sbírky na území města povolit, zveřejnil výsledná čísla.

"Je naprosto skvělé, že občané v roce 2019 přispěli rekordní částkou, věnovali 2,45 milionu korun! V roce 2018 to bylo 1,83 a v roce 2017 šlo o 1,62 milionů, takže se jedná za posledních několik let o úplně nejvyšší sumu,“ uvedl k příspěvku do sbírek primátor Jiří Svoboda.

Tradičně největší podporu má Tříkrálová sbírka, která v roce 2019 vynesla celkem 820 003 korun. Velké přízni se těší například Bazalka, kterou lidé podpořili 345 683 korunami, dále Arpida s částkou 327 714 korun a další. „Každému dárci patří velké poděkování a tou nejlepší zprávou je, že množství vybraných peněz je každým rokem vyšší,“ dodává Jiří Svoboda.

Příspěvky obdržely například i Haima České Budějovice (28 832 Kč), Ronald Mc Donald Charity (132 219 Kč), Hospic sv. Jana N. Neumanna (21 863), Hvězdice (15 386), Nadace Petry a Petra Petrlíkových (37 777 Kč), Nadační fond Mathilda (73 668), Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (187 021 Kč), Sdružení vodních terapeutů (37 199 Kč), TEMPERI (40 446 Kč) nebo AUTISCENTRUM (77 663 Kč).