Více o jihočeských kandidátech do sněmovny najdete zde.

Bývalá první hejtmanka našeho kraje, Ivana Stráská, se v politice pohybuje dvaadvacet let a rozhodla se, že ještě není čas ji pověsit na hřebík. „Začínala jsem v samosprávě jako starostka a místostarostka města Milevsko,“ zmínila úvodem.

Pak od roku 2000, kdy vznikly kraje jako samosprávné celky, se posunula o krok výše na post krajské zastupitelky. „Stala jsem se členkou krajského zastupitelstva, členkou rady kraje, pak náměstkyní a nakonec hejtmankou,“ popsala svou politickou kariéru v čase.

Její parketou zůstávají oblasti sociální, zdravotní a národnostních menších, které jsou jí nejbližší. „Největší předností sociální demokracie na jihu Čech byla vždycky schopnost domluvit se na tom, co je pro náš kraj nejpotřebnější. Nerozdělovat, spojovat. Po celou dobu jsem se věnovala zdravotnictví a sociálním tématům. Radost mám třeba právě z jihočeských nemocnic, které jsou možná nejlepší v republice,“ sdělila Ivana Stráská.

Volby 2021.Zdroj: DeníkPolitiku považuje za řemeslo, kterému se lidé učí jako každému jinému. „Právě takové kandidáty, tedy zkušené politiky, nabízí sociální demokracie. Strana, která je tu téměř 150 let a vždycky se snažila hájit zájmy těch, kteří se živí jako zaměstnanci, učitelé, lékaři, úředníci. A také těch, kteří se sami hájit nemohou. Tuhle filozofii solidarity zastávám celý život,“ vysvětlila.

Stále zachovává věrnost České straně sociálně demokratické (ČSSD), a tak i v letošních podzimních volbách bude hájit barvy tohoto politického uskupení. „Obávám se, že nás nečekají lehké časy, a proto chci pomoci sociální demokracii i v těchto volbách,“ dodala Stráská.

Prioritou je řešení klimatické krize

Za Zelené kandiduje teprve dvaadvacetiletá Kateřina Kuchtová z Českého Krumlova. Studentka Akademie výtvarných umění (AMU) v Praze svou účast ve volbách považuje za nezbytnou. „Nikdo jiný než Zelení nemá řešení klimatické krize na prvním místě. Klimatická krize totiž není samostatné téma, které by stálo vedle důchodové reformy, daní, školství nebo čehokoliv jiného. Je to krize celého systému,“ upozornila.

Kateřina Kuchtová, 22 let, studentka Akademie výtvarných umění v Praze, Český Krumlov, členka Zelení.Zdroj: Archiv K. KuchtovéZelení při tvoření nového systému na nikoho nezapomenou. „Myslíme na další generace, aby se nemusely bát přírodních pohrom. Myslíme raději na samoživitelky, na zadlužené, na malé podnikatele a podnikatelky než na lákání zahraničních firem na levnou pracovní sílu. Myslíme raději na udržitelnou ekonomiku a spravedlivou transformaci v regionech, kde byl tradiční průmysl a těžba než na státní dotování megalomanských fosilních projektů,“ popsala Kateřina Kuchtová.

Budoucnost totiž podle Kuchtové může být jen zelená nebo žádná. „Máme volební potenciál sedm procent, což je devět křesel ve sněmovně. Pokud váháte, jděte volit Zelené. Já to udělám,“ apeluje na Jihočechy.

Podporuje nezávislé a sebevědomé Česko

Za trio Trikolora Svobodní Soukromníci zabojuje o hlasy Jihočechů student David Štafl. Dvaadvacetiletý mladík ze Včelné u Českých Budějovic také podniká v oboru financí. „Narodil jsem se v Budějovicích, kde jsem prožil většinu života. Naše krásné město mi přirostlo k srdci a obecně se považuji za jihočeského patriota,“ uvedl se.

David Štafl, 22 let, podnikatel, student ekonomie, Včelná, člen Svobodní.Zdroj: Archiv D. ŠtaflaMomentálně studuje ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. „Do aktivní politiky jsem vstoupil velice záhy, a to především proto, že si uvědomuji, jak důležité je podílet se na směřování naší země,“ míní David Štafl.

Podle svých slov si uvědomuje zvyšující se roli státu v každodenním životě. „Český stát přestal být užitečným nástrojem, a stal se dozorcem, který by nejraději řídil každou aktivitu občanů. Nic neukázalo tento trend lépe než počínání vlády, opozice i státních orgánů během covidové krize,“ konstatoval.

Mimo zmiňované problémy podle něj čelíme pokusu o zničení samostatnosti České republiky. „A současně i razantní snížení životní úrovně všech obyvatel ze strany Evropské unie. Ta pod vedením skrytých i otevřených marxistů nastoupila na cestu vytvoření evropského superstátu, který oklešťuje svobody občanů a ničí ekonomiky jednotlivých států pomocí zhoubného Green Dealu (*pozn. redakce zelená dohoda pro Evropu, opatření Evropské komise usnadňující přechod na ekologičtější hospodářství),“ míní David Štafl.

V poslanecké sněmovně dle jeho názoru chybí strana, která by se jasně postavila za suverenitu země. „Postavila by se za naši republiku ve vztahu k Bruselu, zastavila bobtnání státu a propustila Česko ze sevření nesmyslných a nefunkčních proticovidových opatření. Přestože nemám ambice sám vstoupit do poslanecké sněmovny a chápu svou roli na kandidátce formace Trikolóra Svobodní Soukromníci spíše jako podpůrnou, rád bych získal hlasy svých vrstevníků a všech lidí, kteří smýšlejí jako já,“ uzavřel.