Do zelí k svatomartinské huse dejte jablko i rozinky

České Budějovice – Dokonalé svatomartinské posvícení se díky několika radám šéfkuchaře restaurace Masné krámy může podařit.

Martinská husa v Masných krámech v Českých Budějovicích, na snímcích šéfkuchař Luděk Hauser a Věra Budějcká.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Husa se má prý jeden den před pečením nasolit. Maso zkřehne a tím zkrátíme i dobu pečení. Budeme ji péct pozvolna na 130 stupňů tři hodiny a přelévat výpekem. Ke konci zvedneme teplotu na 180 stupňů a pečeme ještě 40 minut.

„Vytvoří se pěkně křupavá kůže,“ popisuje labužník Luděk Hauser. Směs koření vytvoříme ze soli, celého i drceného kmínu, sladké papriky a šalvěje. „U přípravy červeného zelí zkuste přidat pokrájené jablíčko, 2 dcl červeného vína, špetku mleté skořice, hrst rozinek a část výpeku. Zelí tím získá nevšední chuť i vůni,“ libuje si šéfkuchař. Ideální přílohou k huse jsou prý bramborové placky nazývané lokše nebo knedlíky takzvané drbáky.

Jak na lokše:

Na lokše si připravíme: 400 g vařených brambor, 100 g hladké mouky, jedno vejce, sůl, sádlo a máslo.

Uvařené brambory nastrouháme, smícháme s moukou, solí a vajíčkem a pečeme na sucho. Nikoli jako tlusté placky, ale jako tenké palačinky. Potřeme směsí rozpuštěného másla, sádla a jsou hotové. Lokše slouží jako příloha ke svatomartinské huse nebo je můžeme podávat i jako slaďoučký dezert. Můžeme je totiž pomazat povidly nebo posypat mákem.

V Hradci se pekly „navšesvatý“ rohlíky

Jindřichohradecko – Svatomartinskou tabuli s husou a vínem můžete doplnit „navšesvatými“ rohlíky, které se podle historické kuchařky Sabiny Langerové právě na svátek svatého Martina pékávaly v Hradci. Historický recept říká: Z kynutého těsta nakrájíme kousky, ze kterých vytvoříme bochánky a necháme je vykynout. Pak každý rozválíme do kulata, naplníme nádivkou a stočíme do tvaru rohlíku. Necháme je ještě chvíli kynout a potřeme žloutkem. Pečeme do křupava. Ze zbytků těsta je potom možné upéct preclíky, které se mohou posypat ořechy nebo perníkem.

A čím navšesvatý rohlíky naplnit? Recept nabízí dvě varianty nádivky. První z nich je maková: umletý mák svaříme s mlékem, cukrem a skořicí, zahustíme strouhankou nebo nastrouhaným perníkem a dochutíme rumem.

Na druhé nádivce si pochutnají milovníci ořechů: strouhané ořechy navlhčíme v mléce a svaříme, osladíme a zahustíme piškoty, strouhankou nebo strouhaným perníkem. Dochutíme rumem nebo přidáme skořici.