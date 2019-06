„Počet přibývajících účastníků kachních závodů nás podporuje ve snaze kampaň stále vylepšovat,“ pochvalovala projektová manažerka závodu Lucie Hnojnová fakt, že oproti loňsku přišlo na start zhruba o 300 zájemců více. I díky tomu nakonec zvládli organizátoři z APLA JC a I MY prodat na místě celkem 652 malých kaček, což je nejvíce v historii. Dohromady tak lidé nakoupili startovní čísla pro 1737 malých kaček celkem za částku 86 850 Kč. Dalších 32 600 Kč přihodili majitelé 29 velkých kachen. Veškeré peníze se nyní rozdělí mezi obě neziskové organizace, kterým pomohou s financování výjezdů za rodinami dětí s handicapem v rámci rané péče.

Žluté kachničky ale udělali radost i majitelům startovních čísel. Poté, co byly vhozeny do vody (a v cíli z ní byly zase poctivě vyloveny za pomoci dobrovolníků), vybojovala první třicítka malých kačenek a trojice velkých svým majitelům krásné ceny. Rozdávaly se víkendové pobyty v hotelích i vstupenky do divadla. Vůbec poprvé v historii se dokonce někteří výherci svých cen vzdali a věnovali je klientským rodinám I MY a APLA JC.

Úsměvy a spokojenost ale ovládly celé odpoledne. Děti i jejich rodiče si užívali na lezeckých stěnách, bavili se u loutkového divadla nebo obdivovali příjezd motocyklového závodního týmu. „Těší nás skvělá prorodinná atmosféra, která vždy při závodech panuje,“ radovala se ředitelka APLA JC Lucie Hnojnová.

„Máme nesmírnou radost, že se nám tak krásně vyvedlo počasí a dorazilo za námi tolik lidí. Do příštího roku máme jedno takové malé-velké přání. Vzhledem k tomu, že se pojede v roce 2020, bylo by krásné, kdyby se prodal i stejný počet startovních čísel,“ vyhlíží už teď budoucí ročník ředitelka I MY Klára Csirková. Povede se?

Michaela Bromová, České Budějovice