Podle stavebního povolení se jedná o dům s půdorysem ve tvaru písmene L. Bytových jednotek má v šestipodlažním objektu vzniknout 26.

Jedno podlaží bude částečně zapuštěné pod úroveň terénu, pět jich bude nadzemních. V podzemní části budou parkovací stání.

Konstrukce objektu bude betonová, ale části také zděné. Objekt je podle stavebního povolení značně členěný, aby se dodržely odstupové vzdálenosti od sousedních objektů. Investorem je společnost HOME TWO. Objekt by měl být dokončen do závěru září 2025. V místě musejí řidiči během stavby počítat s lokálními dopravními omezeními, nyní například s uzavírkou ulice Jiřího z Poděbrad.