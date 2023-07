Intenzivní déšť zvedl v neděli 30. července 2023 nejen hladiny potoků, ale i adrenalin motoristů v Českých Budějovicích. Zhruba za hodinu napršelo 17 litrů na metr čtvereční. Region čeká v příštích dnech přechod několika front a největší srážky meteorologové očekávají v sobotu.

Intenzivní déšť zvedl v neděli hladinu Dobrovodské stoky a zaplavil i podjezd v ulici Generála Píky. | Video: Edwin Otta

Intenzivní déšť, který potrápil region v neděli po ránu, by se mohl v příštích dnech opakovat. „Vyloučené to určitě není,“ uvedla meteoroložka Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V Rožnově na jižním okraji Českých Budějovic naměřila automatická stanice při nedělním ranním dešti 17,1 mm vodního sloupce, to znamená přes 17 litrů na metr čtvereční.

A protože region čeká v úterý přechod studené fronty, ve středu teplé fronty a ve čtvrtek opět studené fronty, není podle Renaty Uhlíkové vyloučené, že by se podobné srážky opakovaly. „Největší úhrny čekáme v sobotu,“ upozornila ale Renata Uhlíková. V brázdě nižšího tlaku vzduchu a s ní spojeným frontálním systémem.

Déšť zaplavil ulice v Budějovicích. V ulici Generála Píky se vytvořila laguna

Do soboty očekávají meteorologové teplotní maxima v kraji kolem 23 °C, ale v sobotu má přijít výrazné ochlazení zhruba na denní maximum 16 °C. V neděli zatím předpověď zní na 20 °C, pak budou teploty kolísat a ve středu se výrazně ochladí.

Zmíněný nedělní déšť opět ukázal, jak snadno se Dobrovodská stoka dokáže v Českých Budějovicích proměnit z líného potůčku s šířkou kolem metru na solidní říčku širokou přes pět metrů. Majitelé mnoha garáží na Pražském předměstí se v obavách šli podívat, jestli už jim voda nevtrhla pod dveře. A kvůli ucpané kanalizaci se přechodně v neděli před osmou ráno vytvořila i laguna pod železničním mostem v ulici Generála Píky, kterou museli zlikvidovat hasiči uvolněním ucpaných vpustí.