Ve středu 25. srpna 2021 začaly v Českých Budějovicích dopravní změny spojené s uzavírkou Dobrovodské ulice. Ta bude neprůjezdná rok, kvůli stavbě tunelu Pohůrka a navazující části dálnice D3 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD potrvá uzavírka do srpna roku 2022. Na tunelu se nyní realizují hlavně zemní práce. V budoucnu má například nad tělesem tunelu vzniknout nová vodní nádrž. Tunel je nejnižším bodem trasy D3 na celém úseku ze Středních Čech až k rakouské hranici. Tunel se staví místo původně uvažované estakád nad Dobrovodským potokem.

Dopravní omezení spojená s uzavírkou Dobrovodské ulice znamenají například instalování mobilních semaforů na čtyřech křižovatkách na objízdné trase, která je vedena hlavně přes Ledenickou ulici. „Na objízdné trase byla na čtyřech křižovatkách instalována a spuštěna provizorní světelná signalizace. Výběr křižovatek byl proveden na základě vyhodnocení matematického modelu. Předpokládaný nárůst dopravy v ulici Ledenická je zhruba 4,2 tisíc vozidel za den, což je asi o 50% ,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že realizaci objízdné trasy včetně provizorních světelných křižovatek mělo na starosti ŘSD jako investor stavby D3.

Dálnici D3 v úseku Úsilné - Hodějovice, k němuž patří i tunel Pohůrka, realizuje pro ŘSD sdružení firem HOCHTIEF CZ a.s., COLAS CZ a.s., M-SILNICE a.s. Cena stavby celého úseku dle smlouvy činila původně přes 5 miliard korun, z toho asi miliardu měl stát tunel Pohůrka Po změnách projektu a technologie výstavby se očekává navýšení ceny stavby tunelu přes 100 milionů korun.

Mobilní světelná signalizace má být v provozu v následujících časech (zvoleno podle předpokládaných intenzit dopravy):

Křižovatka Ledenická x K Rybníku: Po – Ne 6 až 20 hodin,

Křižovatka Ledenická x V Hluboké cestě /A. Kříže: Po – Pá 6 až 20 hodin So/Ne 8 až 18 hodin,

Křižovatka Ledenická x Dobrovodská: 7 až 9 hodin a 14 až 17 hodin, v ostatních časech v blikavé žluté,

Křižovatka Dobrovodská x Hlinecká: 5 až 23 hodin.

Většina křižovatek je na základě požadavku města osazena videodetekcí a jsou dynamicky řízené. „Na základě prvních zkušeností z provozu může být časové nastavení v polovině září upraveno, a to po dohodě s odborem dopravy a silničního hospodářství magistrátu a Policií ČR. Dovolujeme si požádat řidiče, cyklisty i chodce, aby v dotčené lokalitě věnovali provozu, dopravnímu značení a nové signalizaci zvýšenou pozornost,“ dodává náměstek Ivo Moravec.