Jedná se o celorepublikovou akci, pro České Budějovice ji zajišťuje regionální Potravinová banka Jihočeského kraje. Stále se podle Kristýny Škabradové z jihočeské potravinové banky hledají dobrovolníci do obchodu Tesco.

"Pomohli by aktivním oslovováním zákazníků a rozdáváním letáčků, se soupisem toho, co je třeba nakoupit," uvádí. Potřebné jsou podle ní hlavně trvanlivé potraviny nebo dětská drogerie. Za pokladnami budou na nakupující čekat další dobrovolníci, kterým mohou nakupující odevzdat, co chtějí, a přispět tak do potravinové banky. Ta zajistí dodání k potřebným.

"Jsou jimi většinou matky samoživitelky, senioři nebo tělesně a psychicky postižení," líčí Kristýna Škabradová. Organizace spolupracuje s 50 neziskovými organizacemi. "Dohlédneme na to, aby se například plenky či dětská výživa skutečně dostaly k dětem," říká.