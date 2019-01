České Budějovice, Praha – „Masakr v pařížské redakci Charlie Hebdo opět ukázal, že islám nechce soužití, ale násilnou islamizaci Evropy." Těmito slovy zvou organizátoři na páteční manifestaci proti islámu, svolanou na Hradčanské náměstí v Praze. Mezi nimi je i Martin Konvička, docent Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

„Islámský terorismus vychází z islámu. A i když ne každý muslim je terorista, je důležité zdůraznit, že násilí je v islámu přímo zakořeněné," zdůvodnil Martin Konvička, proč je manifestace namířena přímo proti náboženství založeném na učení proroka Mohameda.



Od počínání Martina Konvičky se však vedení JU distancuje. „Je to soukromá aktivita pana docenta, s níž vedení univerzity nesouhlasí," reagovala mluvčí JU Dagmar Dvořáková.

„Islám je politická doktrína. A je správné, aby každá politická doktrína měla své oponenty." Těmito slovy dále zdůvodnil Martin Konvička, proč na pátek spolu s dalšími odpůrci náboženství založeného na učení proroka Mohameda svolává do Prahy protest proti islámu.



Proč protest nenamířil proti islámskému terorismu, ale rovnou vůči celému islámu? „Terorismus je nástroj. Je to stejné, jako kdyby se někdo chtěl postavit nacismu, ale demonstroval by jen proti plynovým komorám. Ty sice lidé s nacismem spojují, ale nacismus představoval i plno dalších hrůz," vysvětlil Martin Konvička, jenž se před rokem v diskusi týkající se islámu na sociální síti Facebook dostal do sporu s jednou ze studentek. Rozepří se zabývalo i vedení univerzity.



To s počínáním Martina Konvičky nesouhlasí. Rektor Libor Grubhoffer na webových stránkách univerzity před časem označil docentovy výroky za konfliktní, nepřátelsky laděné a hulvátské. „Zakládáme si na tom, že naše univerzita je svobodnou a demokratickou institucí otevřenou všem bez ohledu na etnickou, rasovou či náboženskou příslušnost. Velice mě zneklidňují nejenom stupňující se hulvátství prezentovaných výroků v konfliktních diskusích, ale též společenské nebezpečí těchto nepřátelských projevů," napsal Libor Grubhoffer.



Martin Konvička ovšem argumentoval tím, že jeho bojovnost proti islámu nijak nesouvisí s pracovními aktivitami. „V pátek, kdy se účastním protestu v Praze, si vybírám dovolenou," poznamenal. „Někteří kolegové s mými postoji nesouhlasí, jiní mě naopak chválí," doplnil.