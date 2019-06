„Studuji cirkadiánní rytmy u hmyzu, přímo se zabývám mouchami a jejich vnitřními hodinami. Všichni máme vnitřní hodiny a hmyz je vhodný organismus k tomu, abychom se více dozvěděli o mechanismu vnitřních hodin,“ vysvětlil 32letý biolog, který v krajském městě žije už pět let.

Není tu však sám. V Biologickém centru AV ČR studuje doktorský program i jeho indická manželka. Zároveň je obklopený komunitou dalších více než dvaceti krajanů, se kterými v úterý přivítal indickou velvyslankyni. Indka dorazila právě na jeho pozvání. „Věřím, že její návštěva více spojí Indii s českou vědou a napomůže k dalšímu rozvoji. Setkal jsem se s ní už letos v lednu v Praze, a tak jsem naplánoval její návštěvu,“ řekl biolog, právě když indická komunita tleskala řediteli centra Liboru Grubhofferovi při zasazování stromu ambroně. Strom byl symbolicky zasazený ke Světovému dni životního prostředí, který je věnován duchovnímu vůdci Mahátmu Gándhímu, bojovníkovi za nezávislost. Ten má letos výročí 150 let od narození.

K pamětnímu stromu dorazily také rodiny studentů s dětmi. Vědec z indické komunity tu za pět let poznal ale i Jihočechy a život ve městě si pochvaluje.

„Myslím si, že České Budějovice jsou jedním z nejlepších měst v Evropě. Je to jedno z nejlepších měst pro život, opravdu je velice hezké. Přátelé jsou mi velice nápomocní. Jihočeši jsou totiž otevření, a když potřebuji pomoci například s porozuměním, tak v nich mám oporu. Zpočátku jsem měl trochu strach, jak to tu všechno zvládnu, ale bylo to pro mě lehké,“ popsal pocity Ind, který by měl se svou ženou dokončit doktorský program na konci roku.

„Potom plánuji odjezd zřejmě do USA, kde bych chtěl pracovat. Do budoucna bych se viděl jako vysokoškolský profesor,“ řekl muž ze státu Uttarpradéš.