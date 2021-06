Nejen proto, že odešel z Bílého domu s podpisem Joseph R. Biden Jr., ale že v něm byl šek na 1400 dolarů. "Důchodci z Reichenhallu se dostalo americké ,koronapomoci´," uvádí list.

"My fellow American," začal Biden svůj dopis, tedy něco jako Moji drazí američtí spoluobčané. PNP vysvětluje, že pan Oesterling Američanem není a nikdy nebyl, ale s touto zemí ho pracovně i privátně hodně spojuje. "Dolary z Ameriky, v přepočtu asi 1150 eur, si rozhodně zaslouží, shledal, když se nad dopisem a obnosem zamýšlel a hledal vysvětlení," pokračuje deník.

Rodák z Bochumi se v mladých letech zajímal o průmyslové obchody a cizí řeči. Pracoval několik desítek let pro dceřiné firmy amerických koncernů - pár let také přímo v New Yorku, ale většinou v Bruselu, v Praze a v Mnichově. Kromě jiného před půlstoletím také asi deset let u Pfizeru, který teď každý zná jako amerického partnera Biontechu ve výrobě vakcíny proti covidu. Tu on nevyvíjel, ale vedl v tu dobu úřad firmy v Mnichově. Z USA dostává "velmi malý důchod", kromě toho ale také pěkný německý. Nouzí z korony rozhodně netrpí, ujišťuje, ale prezidentův šek už vyinkasoval v bance.

Biden mu v dopise vysvětluje, že přímá platba 1400 dolarů na osobu je důležitou součástí amerického protikoronového záchranného plánu. Dostává je "většina Američanů", a jak Oesterling zjistil, jemu by nepříslušela, ani kdyby Američanem byl nebo v USA žil. Jedním z důvodů je, že vydělal příliš na to, aby profitoval z výpomoci.

Poslat peníze zpátky ho ale ani nenapadlo, říká a poukazuje na své zásluhy o americké firmy. "Udělal jsem pro ně hodně a z toho profitoval také americký stát," shrnuje. Na druhé straně, uvažuje, by snad mohl část těchto prostředků darovat lidem v Německu, kterým se nedaří dobře a nedostávají žádnou pomoc. To by prý mohl být dobrý kompromis. "Snad jsem si něco vydělal, ale ne takovouto částku," uzavírá. Ani neví, na co mimořádného by ji mohl potřebovat.

Hovoří o svém naplněném pracovním životě "se mnoha slavnými činy", jak se ohlíží. O svých zkušenostech z německých a amerických firem napsal knihu s titulkem "Obchodní úspěch - americký privileg? aneb Jak využít amerických receptů na úspěch". Vyšla v roce 1971 a dá se najít ještě na internetu.

"Mnoho prožil ale i v důchodu, stále se držuje fit. Před dvěma roky si troufl sjet bobovou dráhu na Königssee jako vůbec nejstarší ,dobrodruh´, jako osmdesátiletý ušel 80kilometrovou pouť. Loni při prvním lockdownu šlapal po schodišti domu tak často, až mu výškoměr ,spočítal´ dal za pár týdnů přeneseně celkově výstup na Predigtstuhl, horu v Bavorsku vysokou 1613 metrů," popisuje PNP.

Proti covidu je očkován už dvakrát, Modernou, ne "jeho" Pfizerem. Přesto ho těší, že jeho někdejší zaměstnavatel teď s německým partnerem vykonali pionýrskou práci v boji proti koroně. Doufá, že s očkovacím pasem podnikne ještě dvě velké cesty - chce ještě jednou do Asie a vybírá mezi Singapurem a Dubají, a pak taky znovu do New Yorku. "Snad prý by tam mohl poděkovat za jeden z nejzvláštnějších dopisů, které kdy dostal…", končí pasovský list.