Máme teď doma v obýváku malou botanickou zahradu. Letničky, rozmístěné už začátkem května na parapetech i různě po zahradě, potřebovaly ochránit.

Martin Tröster - váš člověk v Deníku. | Video: Deník

Nejdřív před avizovanými mrazíky, které tento týden měli přinést ledoví muži. A potom před vytrvalými dešti, které by z letniček udělaly „vodničky“. Kdo by to byl v teplém a suchém dubnu tušil, že teď, téměř na prahu léta, budeme mít takovéto starosti. Ale je to hezká podívaná, když odhlédneme od televize nebo kapkami posetého okna na ty pestrobarevné květy v domácím květinářství.