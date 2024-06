Napište svému tátovi i vy. Zapomněli jste si něco říct se svým tátou? Odešel dřív, než jste si stačili vyříkat staré bolesti, sdělit mu to, co vás těší? Anebo máte tátu dosud nablízku, ale nezbývá chvíle si s ním popovídat? Neodkládejte to na „někdy", napište mu, dopis pošlete přes nás a my ho rádi otiskneme. Na vaše dopisy od srdce se těšíme na adrese plusdenik@denik.cz nebo Deník, nám. Přemysla Otakara II. č. 5, 370 21 Č. Budějovice.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Dopis tátovi píše ředitel Jihočeské komorní filharmonie Otakar Svoboda.

Milý táto,

dovol mi, abych napsal dopis tobě i tátovi tvému, který umřel moc brzy, to ti bylo teprve 14. A já ho nezažil tedy vůbec. Ale v naší rodině byl děda pojem. První český starosta Českých Budějovic. Typický selfmademan, který se vypracoval z pozice levobočka až na pozici v městě nejvyšší.

Je mi moc líto, že jste se nedožili, jak jsem se já, váš syn a vnuk, do Českých Budějovic vrátil. Jako rodilý Pražák s jihočeskými kořeny. Vsadím se, že byste chodili na naše koncerty, vsadím se, že byste byli rádi, jaký skvělý orchestr tady máme. Dědo, tobě by asi bylo líto, že tvé následovníky filharmonie moc netíží, nepřispívají na její provoz ani příslovečnou korunou. Ale bůhví, jaké vy jste měli cíle, zájmy, chutě a problémy. Musel to být ovšem krásný čas. Poprvé v historii vznikla samostatná republika. Muselo být strhující v té době pracovat, směřovat, vymýšlet a realizovat. Muselo být inspirativní potkávat tehdejšího prezidenta. Muselo být nádherné podílet se na rozjezdu něčeho nového. Co byste říkali dnešku? Pokud byste ho vůbec pochopili, tati a dědo. Se všemi těmi vychytávkami moderní doby, se vším tím cynismem, osobními zájmy a podivnými politickými kličkami dneška. (A také prázdným náměstím o nedělích pryč jsou slavná a tak příjemná korza. Dnes všichni mizí někam do přírody.)

Věřím, dědo, že vy jste byli jiní, nadšení a čestní. Trochu jsem to zažil v roce 1989, čtyři roky po tvé smrti, tati. Euforie znovuzrození. Nestěžuju si, máme se určitě líp, než jste se měli vy. A nebýt vás, milý dědo, nebyli bychom ani my. Myslím, že by se vám přes všechny výhrady dnešek líbil. Budějce jsou krásné jako nikdy, Jižní Čechy nemají u nás konkurenci a do Rakouska je blízko a staré křivdy jsou pryč. Tak v klidu odpočívejte. Navázali jsme celkem důstojně!