České Budějovice – Většinou píše dvě knihy současně. Možná proto Jaromíru Jindrovi začátkem zimy vyšel už čtvrtý titul v roce.

Někdejší novinář Jaromír Jindra. | Foto: Deník/ Kamila Dufková

Válka královen, poslední novinka Jaromíra Jindry, navazuje na předchozí díl z roku 2003 Sny umírají s králi. „Tam se řeší otázka vraždy Václava III. v Olomouci,“ říká k ději knihy, která se zabývá jeho domnělým vrahem. Loni se kniha dočkala po patnácti letech druhého vydání a rovnou vyšel i druhý díl. „Je to příběh z doby, kdy mezi sebou soupeřily dvě Elišky. Přemyslovna a Rejčka,“ přibližuje.

Jaromír Jindra napsal

Čekání na stvořitele

Zajatec osudů

Hvězda jménem Baudyš (společně s manželkou)

Spiklenci z lásky

Sny umírají s králi

Příhody myšáka Mišulína z Myšova

Monika a poklad Templářů

Válka královen a aj.

Jaromír Jindra má co se týče knih široký záběr. Pro nejmenší napsal knihu Příhody myšáka Mišulína z Myšova o laboratorní bílé myši, jejíž jméno vymyslela jeho vnučka, vůbec první čtenářka pohádka. „Ona byla ten, na kom jsem to vyzkoušel v době, kdy jsem to měl jako rukopis,“ vypráví autor a vysvětluje: „A protože jsem zjistil, že s napětím očekává další pokračování, tak jsem si řekl Dobře, zkusím to nabídnout nakladateli.“



Titulem Monika a poklad Templářů pamatuje i na mládež mezi 10 a 12 lety. Právě psaní pro děti přijde Jaromíru Jindrovi daleko lehčí než u literatury pro dospělé čtenáře. „Mohu použít i jejich dětskou mluvu, jejich žargon, který mám odposlouchaný od vnučky,“ libuje si Jaromír Jindra. U historických knih se snaží držet faktů a musí v rámci přípravy navštěvovat archivy.



V současné době má u nakladatele Jaromír Jindra odevzdanou knihu Monika a ukradená dýka a chystá pokračování Války královen. S tím, že by mohla vzniknout série nejprve nepočítal. Vedlejší postava Matouše mu však přerostla přes hlavu a „vyrostla“ do dalších dílů.



Jak zvládá napsat tolik titulů? „Píšu minimálně tři čtyři dny v týdnu. Dopoledne jednu, odpoledne druhou. Jednu pro děti, druhou pro dospělé,“ vysvětluje svou metodu.