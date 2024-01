Dostavba D4 na Písecku, nový železniční most přes řeku Lužnici v Táboře, zabezpečení nebezpečného stoupání na Prachaticku, Volyňská ulice ve Strakonicích, dokončení D3 na Budějovicku či obchvat Třebonína a Svinců na Českokrumlovsku a další dopravní projekty mají jít do finále v roce 2024.

Stavba dálnice u Českých Budějovic. | Video: Edwin Otta

Města, obce i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic (SZ) mají pro příští rok velké plány. Deník zjistil podrobnosti.

Dálnice D3

Jak přiblížil jihočeský mluvčí ŘSD Adam Koloušek, do finále se blíží podoba jihočeské dálnice D3. „Do konce roku 2024 plánujeme zprovoznit všechny tři momentálně budované úseky dálnice D3 od Budějovic až po Kaplici-nádraží. V prvním kvartálu roku bychom pak měli zahájit i stavbu dvou zbývajících úseků dálnice až k hranicím s Rakouskem,“ popsal. Dále by ŘSD měla podle předpokladů zahájit tři další stavby, a to I/20 Pištín – České Vrbné, I/20 České Budějovice, severní spojka a I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov.

Okruh kolem Budějovic by měl být hotov v roce 2024, jako poslední část by se měl dokončit tunel Pohůrka. V budoucnu má nad tělesem tunelu vzniknout nová vodní nádrž. Tunel je nejnižším bodem trasy D3 na celém úseku ze středních Čech až k rakouské hranici. Tunel se staví místo původně uvažované estakády nad Dobrovodským potokem. Dálnice D3 má být do roku 2026 dovedena k rakouské hranici.

Stavba dálnice D3 u Českých Budějovic od Úsilného k Roudnému. Kruhová křižovatka, kde se stýká Jižní tangenta se silnicí z Roudného do Plavu. Bude zde i nájezd na dálnici, která je na snímku v pozadí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Středočeská část dálnice D3 bude po svém dokončení měřit 58,5 kilometru. Dálnice se napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky. S Benešovem ji propojí šestikilometrová Václavická spojka. Součástí stavby má být mimo jiné deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů či most přes řeku Sázavu.

Zhruba v roce 2030 by mohlo být hotovo všech 170 kilometrů dálnice D3, která spojí jižní Čechy a Prahu a zároveň usnadní tranzit opačným směrem do Rakouska.

Budějovická nádražní hala

Už jen týdny zbývají do otevření opravené hlavní nádražní haly v Budějovicích. Cestující zatím chodí už opraveným vedlejším vstupem. „Hlavní část prací skončí na konci ledna, hned na začátku února plánujeme otevření. Dokončovací práce budou probíhat dál, ale již se nebudou týkat prostor pro cestující,“ říká mluvčí Správy železnic Jan Nevola k závěru generální rekonstrukce celé nádražní budovy.

Strakonicko

Ve Strakonicích začne dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Volyňská. ŘSD aktuálně vysoutěžila zhotovitele a předpokládá zahájení prací v březnu 2024. „V tomto roce má dojít k výměně kanalizace a vodovodu, v roce následujícím pak přijde na řadu samotná rekonstrukce silnice,“ popsal Koloušek. Na investici se bude podílet město vyčleněnými 100 miliony z rozpočtu a kromě kanalizace a vodovodu opraví i chodníky a osvětlení.

Prachaticko

Změn dozná i nebezpečné stoupání u Libínského Sedla na Prachaticku. Investici za 80 milionů má hradit Jihočeský kraj a hotovo má být ještě v roce 2024. Jak již dříve Deník informoval, půjde o vybudování stoupacích pruhů ve dvou místech komunikace na hlavním tahu z Prachatic. Informace potvrdil Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic. „Tři sta metrů dlouhý třetí jízdní pruh má vzniknout od odbočky na Lázně svaté Markéty a prodloužit tak ten z obchvatu města. Zhruba kilometr dlouhý stoupací pruh je pak naplánován od Americké zatáčky do odbočky na lesní cestu směrem k lázním,“ shrnul. Kraj by měl během několika týdnů zahájit výběrové řízení na stavitele. Jedním z důvodů rozšíření silnice z Prachatic na Volary je i 141 dopravních nehod za posledních čtrnáct let.

Českokrumlovsko

O kus blíže výstavbě jsou také obchvaty Prostředních Svinců a Horního Třebonína na Českokrumlovsku.

Písecko

Asi nejočekávanější akcí Písecka je dostavba dálnice D4, která vstoupí do poslední fáze. Hotovo je téměř osmdesát procent veškerých prací. Začalo se pracovat na stavbě dálničních odpočívek u Krsic a operačního centra u křižovatky Lety. Vznikne zde čerpací stanice společnosti Shell, která vyhrála výběrové řízení, se zázemím, parkovištěm či restaurací Burger King.

Projekt PPP D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu dvaatřiceti kilometrů dálnice z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba začala v červnu 2021 a hotovo má být v prosinci 2024.

Největší železobetonový most v Česku překlenul Orlík.Zdroj: Archiv Metrostavu

Obřím projektem SZ je také finální podoba obloukového železničního mostu v Červené nad Vltavou. Jde o největší železobetonový oblouk v Čechách a staví ho dělníci společnosti Metrostav. Stavební práce byly zahájeny v prosinci roku 2021, stavba má vyjít SZ na neuvěřitelných 685 milionů korun a první vlak by jí měl projet nejdříve v listopadu 2024.

Táborsko

Největší dopravní stavbu na Táborsku bude v roce 2024 investovat Správa železnic (SZ). Má jít o nový Křižíkův most na tzv. Bechyňské dráze vedoucí přes řeku Lužnici. Podle mluvčího SZ Jana Nevoly půjde o kopii historického mostu z roku 1902 za 150 milionů. „Oprava stávající konstrukce není možná, dohodli jsme se s památkáři, že kvůli omezující únosnosti stávajícího mostu se starý most snese a vybudujeme novou mostní konstrukci. Ta bude velmi podobná té stávající. Zároveň zachováme původní pilíře mostu,“ vysvětlil Nevola.

Jeden ze snesených oblouků chce město Tábor zachovat jako venkovní exponát před Křižíkovou elektrárnou. Realizaci se nevyhne nutná výluka na trati. Město chce v sousedství nového mostu postavit ještě pěší lávku za zhruba 50 milionů. Lidé si totiž po železničním mostě zkracují cestu a samospráva toto přecházení považuje za rizikové.

Nahlédnout lze i do mapové aplikaci ŘSD ZDE.