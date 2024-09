TECHNICKÝ PRACOVNÍK V IT Můžeš o sobě říci, že jsi manuálně zručný a technika je Tvá silná stránka? Výborně, zřejmě hledáme právě Tebe! Umíš montovat, instalovat, ukládat a pokládat kabely, vrtat, šroubovat, kopat, zvládáš zemní práce i třeba ovládat lopatu a vůbec, umíš si při montážních pracích se vším poradit? Super! Ozvi se nám ještě dnes, na to čekáme! Hledáme parťáka, který mezi nás zapadne a pomůže nám odvádět kvalitní práci. Ano, vždycky to nebude úplně jednoduché, ale práce u nás má smysl a nás teda baví! Je potřeba řidičský průkaz skupiny "B" a manuální zručnost. Výhodou jsou řidičský průkaz skupin: BE a C, praxe ve stavebnictví, odhodlání, vytrvalost, zodpovědnost. Nabízíme jistotu stabilní a dobře placené a kreativní práce, stravenky a firemní benefity. 28 000 Kč

Detail nabízené práce