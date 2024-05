Zhruba za měsíc a půl by měla skončit rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou na hlavním dopravním tahu do Českých Budějovic. Ze starého mostu zůstaly v podstatě jen pilíře. Rekonstrukce je akcí Jihočeského kraje.

Rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou finišuje. | Video: Edwin Otta

Už jen pár týdnů budou mít obyvatelé i návštěvníci Týna nad Vltavou unikátní pohled na řeku se třemi mosty. Ten provizorní s dřevěným zábradlím i vozovkou bude rozebrán o prázdninách. Až skončí rekonstrukce vedlejšího silničního mostu na hlavním dopravním tahu do Českých Budějovic.

Rekonstrukce začala v loňském roce. Dělá se pro Jihočeský kraj. Jak už dříve uvedl pro Deník náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek, kvalitní silnice jsou pro vedení kraje prioritou, protože se po nich hlavně Jihočeši každý den vydávají za prací, zábavou, k rodinám či blízkým. „Chceme, aby jejich cesta byla pohodlná a bezpečná,“ zdůraznil Tomáš Hajdušek. Most v Týně nad Vltavou měl totiž různé vady v těsnění nebo mostovce, a kraj proto rozhodl o generální proměně. Ze starého mostu zůstaly jen pilíře.

Rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Obnova provozu na hlavním tahu bude znamenat úlevu hlavně pro těžkou nákladní dopravu, která nesmí na provizorní most. Pro osobní dopravu aktuálně slouží provizorní most na úrovni náplavky pod kostelem. Kvůli rekonstrukci mostu se změnilo i dopravní značení v přilehlých ulicích a některé přednosti v jízdě. Pro nákladní dopravu platí objížďky, které pro pravý břeh vedou zčásti až po D3. Pro levý břeh přes silnici I/20.

Zakázka je specifická tím, že jeden dodavatel má vše projektovat i realizovat. Ve výběrovém řízení uspělo jako dodavatel Sdružení EUROVIA -SMP-Most Týn – EUROVIA CZ a.s., Praha a Stavby mostů a.s., Praha.

Město čekají práce v předpolí

Město Týn nad Vltavou se chystá v souvislosti s rekonstrukcí mostu na úpravy předpolí. Na mostu totiž přibude prostor pro cyklisty a bude nutné navázat na most cyklostezky v okolí. Radnice bude řešit i přeložky některých sítí. Podle vyjádření starosty Karla Hladečka na webu radnice budou práce města navazovat na akci kraje. Teď se provádí alespoň ty, které se mohou realizovat souběžně s nynější rekonstrukcí. V předpolí mostu na levém břehu tak probíhá ve spolupráci s Vltavotýnskou teplárenskou nutná oprava vodovodu. Realizace projektu na předpolí mostu by ale neměla výrazným způsobem omezit dopravu na hlavním průtahu městem.

Obnova objízdných tras bude následovat po dokončení rekonstrukce. „Předběžně jsme dohodnuti, že v ulicích Pod Kostelem a Děkanská budou opraveny pouze výtluky, tak jak to probíhá již nyní, protože v následujících letech chystáme v souvislosti s rekonstrukcí parkoviště pod kostelem rozsáhlé úpravy, které se budou týkat i těchto okolních ulic. Co se týká opravy Žižkovy ulice, je předběžně dohodnuto, že by na jaře příštího roku proběhla obnova povrchu v celé této ulici s tím, že by tam v rámci této akce město zrealizovalo i nutné opravy vodovodu a kanalizace. Doufám, že se to podaří dotáhnout do konce. Jsem rád, že se zástupci kraje dokážeme dospět ke smysluplným řešením,“ uvedl Karel Hladeček.

Rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou. Provizorní most.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Práce v předpolí mostu plánuje týnská radnice zahájit hned, jak to bude možné. „Ale především tak, abychom co nejméně omezovali provoz ve městě. Jistě bude nutná etapizace. Některým omezením se ale zkrátka nevyhneme. Věřím, že až bude hotov nejen most, ale i právě zmíněná předpolí, budou nově vzniklé veřejné prostory a komunikace veřejností pozitivně přijaty a plně využívány,“ zdůraznil Karel Hladeček.