Nad řekou v Týně nad Vltavou se nese rachtání. Takhle zní uvolněná prkna z provizorního mostu přes Vltavu. Dokonce je při pohledu na most vidět i šroub trčící nad dřevěnou vozovku, jako by čekal, jestli se mu řidiči stačí vyhnout.

Takový obrázek nabízí těsně před koncem své životnosti most, který slouží jako náhrada za nedaleký železobetonový most. Na jeden rok. Protože objekt na hlavním tahu z Budějovic na Milevsko nebo Bechyni se rekonstruuje.

Proměnu železobetonového mostu platí Jihočeský kraj a práce provádí společnost Vinci Construction CS. Provizorní most měl mít původně jen jeden jízdní pruh pro osobní automobily. Pěší a cyklisté měli chodit po starém mostě níže po proudu. Kraj ale na popud města dohodl s firmou Vinci, že se postaví most, na kterém budou pro osobní auta dva pruhy a navíc i chodník. Jenže rok provozu není bez následků.

Týn nad Vltavou. Rekonstrukce mostu 28. října.

Některá prkna jsou v posledních dnech poškozena, dokonce se najde i pár zlámaných okrajů a výjimečně i šroub trčící nad úroveň vozovky. Podle místostarosty Týna nad Vltavou Ondřeje Boušky se každý týden dělá kontrola provizorního mostu a také oprava nejhorších míst. S celkovou opravou dřevěné vozovky už se ale nyní nepočítalo, protože se chystá otevření zrekonstruovaného železobetonového mostu.

Na dočasný charakter dřevěného mostu upozornila i mluvčí společnosti Vinci Construction CS Iveta Štočková. Poukázala na to, že bohužel ne všichni motoristé respektují daná omezení, a to mostu škodí. „Uvedený most v Týně nad Vltavou je provizorium, aby bylo možné zachovat spojení obou břehů v průběhu oprav jediného mostu ve městě. Po celou dobu je na něm snížena rychlost a maximální hmotnost projíždějících vozidel. Bohužel vlivem dopravy a překračování nejen rychlosti, ale i maximální hmotnosti projíždějících vozidel dochází k uvolňování dřevěných částí,“ uvedla Iveta Štočková. Doplnila, že se ale provizorní most pravidelně kontroluje a opravuje. Mluvčí stavební firmy ještě připojila, že provizorium už brzy skončí. „Mohu potvrdit, že v polovině července bude doprava převedena na nový most a provizorium bude demontováno,“ konstatovala Iveta Štočková.

Týn nad Vltavou. Provizorní most s dřevěnou mostovkou slouží místo rekonstruovaného mostu 28. října.

Na rekonstruovaném železobetonovém mostě už se nyní provádějí jen poslední dokončovací práce. Slavnostní otevření se chystá v pondělí. Město pak naváže některými dalšími pracemi v předpolí mostu.