Zrekonstruovaný most 28. října na hlavním silničním tahu do Českých Budějovic byl otevřen 15. července 2024. Pro Jihočeský kraj zakázku provedla společnost Eurovia CS, ve spojení s firmou Stavby mostů, projekční práce zajistila kancelář Sagasta. Podle hejtmana Martina Kuby byla investice neobvyklá tím, že dodavatel odpovídal za stavbu i projekt a sám vyjednával například i stavební povolení.

Asfalt i vodovod

Město se nyní ve spolupráci s krajem nebo Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje chystá na opravy objízdných tras a některé další práce, které naváží na rekonstrukci mostu. Například napojení cyklostezek. Obnovu objízdných tras má na starosti kraj jako investor. Starosta Týna nad Vltavou Karel Hladeček ale na sebu města upozornil, že se při tom budou pro město obnovovat rovnou i některé inženýrské sítě. „Předběžně jsme dohodnuti, že v ulicích Pod Kostelem a Děkanská budou opraveny pouze výtluky, tak jak to probíhá již nyní. V následujících letech totiž letech chystáme v souvislosti s rekonstrukcí parkoviště pod kostelem rozsáhlé úpravy, které se budou týkat i těchto okolních ulic,“ uvedl Karel Hladeček.

„Co se týká opravy Žižkovy ulice, je předběžně dohodnuto, že by na jaře příštího roku proběhla obnova povrchu v celé této ulici s tím, že by tam v rámci akce město zrealizovalo i nutné opravy vodovodu a kanalizace. Doufám, že se to podaří dotáhnout do konce. Jsem rád, že se zástupci kraje dokážeme dospět ke smysluplným řešením,“ doplnil vltavotýnský starosta.

Chystají se i cyklostezky

Práce v předpolí mostu, které se týkají třeba napojení cyklostezek, plánuje město zahájit hned, jak to bude možné, ale především tak, aby se co nejméně omezoval provoz ve městě. „Jistě bude nutná etapizace. Některým omezením se ale zkrátka nevyhneme,“ zmínil Karel Hladeček, který věří, že až bude vše hotovo, nově vzniklé veřejné prostory a komunikace veřejnost pozitivně přijme a plně využije.