Desítky dopravních značek se zákazem zastavení se nově objevily v Českých Budějovicích. Platí převážně pro sobotu a často mají doprovodné tabulky s textem, že vozidla parkující v trase závodu mohou být odtažena. Taková je předehra jedné z největších běžeckých událostí roku v Českých Budějovicích.

Na sobotu 1. června 2024 se chystá další ročník Mattoni půlmaratonu, na jehož trasu se vydají tisíce běžců. Stovky dobrovolníků jim přitom pomohou zajistit občerstvení a další zázemí. Znamenat to ale bude také úplné uzavírky ulic Na Sadech, Husovy třídy na pravém břehu Vltavy, Jiráskova nábřeží, Plzeňské ulice nebo části Pražské třídy a ulice Generála Píky, Rudolfovské třídy nebo větší části historického centra kolem náměstí Přemysla Otakara II. Mimo provoz bude část MHD.

Loňský 11. ročník českobudějovického Mattoni půlmaratonu.Zdroj: Deník/ Petr Hřídel

Zákaz parkování v trase závodu platí už od 10 hodin v sobotu. Hlavní uzavírka kvůli půlmaratonu začne platit 1. června 2024 po celé trase závodu od 17.30 do 22.30 hodin. Uzavírka v centru města pak začne v sobotu ve 14 hodin, aby se zajistila bezpečnost účastníků rodinné míle a nového závodu na pět kilometrů. Na náměstí Přemysla Otakara II. začnou omezení už v pátek 31. května 2024 od 18 hodin, na jižní straně náměstí bude vyhrazený prostor pro první část příprav.

I chodci přitom musejí počítat s tím, že nebude možné přecházet přes trasu závodu, která bude v centru města i na dalších místech obehnána přenosnými zábranami. Omezení se tedy dotknou i cyklistů. Které ulice běžci obsadí, najdete níže v infoboxu pod článkem.

Město bude na pravém břehu Vltavy rozdělené na zóny. Některé budou přístupné po celou dobu konání závodu speciálně ponechanými vjezdy, ale některé se v čase půlmaratonu uzavřou a nebude možné do nich vjet ani vyjet autem ven.

Závod se dotkne i městské hromadné dopravy. Výluka MHD začne v sobotu 1. června 2024 a dotkne se provozu v centru města a jeho okolí v čase od 14 do 22.30 hodin. Pořadatelé nabízejí podle Carla Capalba, člena organizačního výboru, ve spolupráci s městem ke změnám v MHD informační linku dopravního podniku 720 820 820, dále je možné informace získat na webových adresách www.dpmcb.cz nebo na webu pořadatelů závodu. Informace budou rovněž vyvěšeny na zastávkách MHD.

Úplná uzavírka platí po celé trase závodu 1/2Maratonu od 17:30 do 22:30, v trase rodinné míle od 16:00 a v trase nového Závodu na 5km od 14:00. Níže uvedené časy jsou orientační, pořadatel vyvine maximální snahu o dodržení níže uvedených časů. Ulice: Biskupská (v úseku Zátkovo nábřeží – Široká) 16:00 – 21:00; Biskupská (v úseku Široká – nám. Přemysla Otakara II.) 14:00 – 22:30; Husova (v úseku Marián. nám. až Dlouhý most) 14:00 – 22:30; F. A. Gerstnera (v úseku U Zimního stadionu – Zátkovo nábřeží) 16:00 – 21:00; Generála Píky 17:30 – 22:30 (vjezd / výjezd z / do obchodních center umožněn po celou dobu závodu); Jiráskovo nábř. 17:30 – 20:00; Karla IV. 14:00 – 22:30; Krajinská 14:00 – 22:30; Lidická třída (v úseku Mánesova – Žižkova třída) 16:00 – 21:00 (mimo vozidel bus); Na Sadech 14:00 – 22:30; Nádražní (v úseku Rudolfovská – Generála Píky) 17:30 – 22:30; Nám. Přemysla Otakara II. 10:00 – 24:00 (dne 31.5.2024 od 18:00 bude uzavřena jižní část náměstí z důvodu přípravných prací); Čéčova (v úseku Pražská tř. až Průběžná) 17:30 – 20:00; Průběžná (v úseku Čéčova až Plzeňská) 17:30 – 20:00; Plzeňská (v úseku Jiráskovo nábřeží – Průběžná, kruhový objezd) 17:30 – 20:00; Pražská třída (v úseku Mariánské nám. – Strakonická) 14:00 – 22:30; Rudolfovská třída (v úseku Na Sadech – Nádražní) 17:30 – 22:30; Sokolský ostrov 14:00 – 22:30 (výjezd bez omezení od plaveckého bazénu po celu dobu); U Zimního stadionu 16:00 – 21:00; Vodní (v úseku Generála Píky – Rudolfovská) 17:30 – 22:00.