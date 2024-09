Nyní se pracuje ve zmíněné křižovatce. Úplná uzavírka tady má trvat do 8. září. Následně přijdou na řadu další úseky Krčínovy ulice. Rekonstrukci budou provázet úplné i částečné uzavírky a objízdné trasy budou vedené po místních komunikacích.

Při všech etapách bude prostor křižovatky ulic Krčínova – Otavská zúžen na jeden jízdní pruh a křižovatka bude řízena mobilním světelně signalizačním zařízením – tříramenným. Objízdné trasy jsou stanoveny většinou Otavskou ulicí a podle aktuálních uzavírek i Strakonickou nebo Labskou ulicí, Husovou třídou nebo místní komunikací poblíž OC Globus. „Za způsobené obtíže se omlouváme,“ požádal o pochopení pro nutná omezení při opravách komunikací vedoucí oddělení vnějších vztahů magistrátu Petr Lamač.

Na sídlišti Vltava navíc probíhají i dokončovací práce na rekonstrukci lávky pro pěší a cyklisty nad Strakonickou ulicí. Ale lávka už znovu slouží.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Oprava vozovky a chodníků v Krčínově ulici u křižovatky s Husovou třídou.

K uzavírkám v Českých Budějovicích patří také omezení spojené s rekonstrukcí inženýrských sítí a úpravou vozovky v Suchém Vrbném. Uzavřena je kvůli tomu Družstevní ulice v křižovatkách s Krokovou ulicí a ulicí U Lékárny. Menší dopravní omezení spojené se zúžením vozovky o jeden jízdní pruh začalo například také v Jírovcově ulici u Gymnázia J. V. Jirsíka.

Vliv na dopravu bude mít i páteční uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. při setinové rallye. Na náměstí v tu dobu ani nebude na obvyklých místech zastavovat MHD. Závod ale na oplátku nabízí přehlídku nablýskaných veteránských skvostů. Patnáctý ročník South Bohemia Classic 2024, největší tuzemské setinová rallye, odstartuje z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. dne 6. září v 16.15 hodin. „Nablýskaní krasavci, kteří působí na kolemjdoucí jako magnet a právem přitahují jejich pohledy i úžas, budou k vidění už od 13 hodin. Starší vozidla, kromě toho, že nás dopraví na různá místa, jsou především hmatatelným důkazem lidského umu, často mají zajímavou historii a stávají se také zdrojem inspirace pro budoucí generace,“ zmínila na adresu automobilů, které se sjedou na náměstí, primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Na náměstí bude možné obdivovat legendární, ale i méně známé značky, například Jaguar, Lagonda, Bentley, MG, Triumph, Porsche, Austin Healey, Chevrolet, Maserati, Škoda, Ferrari i Alfa Romeo. „Nejstarším vozem na trati by mělo být MG C-Type vyrobené v roce 1931, které na jih Čech přiveze posádka ze Spojených států amerických,“ dodává Dagmar Škodová Parmová s tím, že přihlášeno je letos rekordních 170 posádek. „Věřím, se všem účastníkům odjezd z našeho krásného náměstí povede a ráda se opět ujmu startovní vlajky,“ dodala primátorka.

Kvůli rallye platí objízdná trasa pro vozy MHD ulicemi Jirsíkova a Kněžská v čase od 11.00 do 21.00 hodin. Zastávky Piaristická a Náměstí Přemysla Otakara II. budou zrušeny bez náhrady. Náměstí zůstane na jižní, východní a severní straně úplně uzavřeno.

Omezení na tranzitních trasách

Omezení pro dopravu platí také na několika místech v jižních Čechách na tranzitních trasách. Stavbu stoupacích pruhů na Libínské sedlo na Prachaticku letos zahájil Jihočeský kraj a zakázku realizuje firma STRABAG Silnice a.s. Podle Adama Hockeho z tiskového oddělení krajského úřadu je provoz řízen kyvadlově pomocí semaforové světelné signalizace. A pro nákladní automobily nad 15 t, které jedou směr Volary a Strážný, platí odklonění od Prachatic na kruhové křižovatce u Těšovic na silnici II/145 směrem Husinec a Vimperk. Pokračovat mají dále po I/4 směr Strážný popřípadě I/39 směr Volary.

Od 2. září platí v místě částečná uzavírka až do 10. září, kdy by měla být dle předpokladu zhotovitele stavba zcela dokončena, a to s významným časovým předstihem.

Kladenské Rovné po polovinách

Z dalších omezení se například pro Ředitelství silnic a dálnic opravuje mostní konstrukce přes tok Škeblice v Kladenském Rovném na silnici I/39 na Českokrumlovsku. Práce probíhají po polovinách za částečné uzavírky hlavního tahu, a to v rámci dvou etap. Úplně by měly skončit 28. října 2024. Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu 7,4 mil. Kč bez DPH.

Strakonice a Slavonice

Řidiči, kteří projíždějí Jihočeským krajem, by měli počítat i s dlouhodobou uzavírkou Volyňské ulice ve Strakonicích. Pro radnici se rekonstruují inženýrské sítě a bude se dělat i nová vozovka a chodníky. Ulice je úplně uzavřena a bude i příští rok. K cestě na Volyni ze Strakonic je třeba využít objížďky. Ty jsou zvlášť pro osobní automobily a nákladní do 7,5 tuny a vozidla nad 7,5 tuny. Vozidla do 7,5 tuny jezdí přes Nebřehovice, kam se odbočí ještě před vjezdem do Strakonic ve směru od Volyně. Objízdná trasa je obousměrná po celé své délce 9 km.

Pro vozidla nad 7,5 tuny je objízdná trasa delší. Přes Husinec, dále na Těšovice a přes Bavorov do Vodňan. Z Vodňan po silnici I/22 do Strakonic. Objízdná trasa je opět obousměrná.

S objížďkou je třeba počítat i na trase Nová Bystřice - Slavonice. Ve Starém městě pod Landštejnem se rekonstruují sítě a vozovka na průtahu městem. Pro cestu do Slavonic je proto lépe využít než místní objížďky už z Jindřichova Hradce trasu přes Kunžak a Český Rudolec doporučenou nákladní dopravě.