Předvídavost, a jak se říká někdy v policejních zprávách: „Dobrou místní znalost.“ To potřebují řidiči, kteří v Budějovicích v těchto dnech míří do Nerudovy ulice v okolí kostela sv. Prokopa nebo domu s pečovatelskou službou. Práce na obnově starého vodovodního řadu totiž uzavřely křižovatku Čéčovy ulice s ulicí U Trojice.

To ale znamená, že není možné vyjíždět z této lokality jinak než z Nerudovy ulice na Pražskou třídu s přikázaným směrem doprava. Do ulice U Trojice se z Nerudovy nedá projet. Příslušná značka varující před slepou ulicí se nachází ale až těsně před křižovatkou Nerudovy a Čéčovy ulice (kudy se do ulice U Trojice obvykle vyjíždí).

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Kvůli výměně vodovodního řadu je uzavřena část Čéčovy ulice v Českých Budějovicích.

Nerudova ulice se tak svým způsobem vrátila v čase, protože před lety bylo možné opustit několik ulic severně od Puklicovy a Nerudovy ulice také jen jedním výjezdem, tehdy ale do ulice U Trojice. To se posléze změnilo například zavedením jednosměrky v Neplachově ulici a propojením Nerudovy s Pražskou třídou.

Důvodem uzavírky je rekonstrukce vodovodu. Plánovaná investiční akce města zahrnuje výměnu eternitových vodovodních řadů v délce 120 metrů včetně přepojení dvou vodovodních přípojek, osazení podzemního hydrantu a obnovu dvanáct metrů dlouhé přípojky k obvodové zdi přilehlé základní školy. Potrubí z roku 1951 byla ve špatném technickém stavu s častým výskytem poruch. Nově navrhovaná potrubí budou pokládána v poloze i niveletě těch stávajících. V průběhu stavby bude náhradní zásobování pitnou vodou zajištěno z provizorního vodovodu, který bude umístěn podél výkopu stavby.

Práce začaly v polovině července a potrvají do 31. srpna 2024. „Děkujeme obyvatelům za toleranci a pochopení,“ uvedla k investici a souvisejícím omezením mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Dopravní obsluha parkoviště u BD Čéčova č.p. 51, 53 je povolena.