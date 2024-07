V jihočeské metropoli dál pokračuje obnova vozovek v zastávkách MHD. Už několik let město vyměňuje asfalt za beton.

V současnosti se v Žižkově třídě pracuje v obou směrech na obnově zastávek „U Koníčka“, kde jsou zúženy jízdní pruhy. Nejprve ale došlo k úpravě míst, kde vznikly dočasné zastávky směrem k nádraží.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Práce na rekonstrukci zastávkového zálivu MHD v Budějovicích na Senovážném náměstí. Zastávka ve směru na nádraží je přesunuta do Žižkovy třídy.

Od pondělí 1. července 2024 začaly práce přímo na původních zastávkách. Provádějí se podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové postupně, aby byl zajištěn průjezd především vozům hromadné dopravy. Nový povrch z litého betonu si mimo jiné také vyžádá technologickou přestávku nutnou na jeho vytvrdnutí. Rekonstrukce zastávek by měla být hotova do konce prázdnin. Stavbu provede firma K-Building a.s.

Stejný průběh bude mít obnova zastávky MHD před hlavní poštou na Senovážném náměstí. Práce už tam začaly a potrvají do 19. srpna 2024. Zastávka bude pro dotčené linky přechodně přesunuta po dobu trvání stavebních prací do Žižkovy ulice, konkrétně do parkovacího zálivu hned za křižovatkou se Senovážným náměstím. Výjimkou budou linky 2 a 23, které okolí pošty obslouží ze svých stálých zastávek Metropol, resp. Karla IV. Zhotovitelem je firma DVOŘÁK STAVEBNÍ, s.r.o.