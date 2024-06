V ulici Františka Halase ale zůstanou omezující ploty a bagry kvůli dalším probíhajícím pracím. Ulice proto zůstane otevřena jen jednosměrně od města směrem do Mladého. Opačným směrem se bude z Mladého do Havlíčkovy kolonie a dál do centra projíždět jednosměrnou ulicí Antonína Janouška a přes přejezd v ulici Fr. Halase do Křižíkovy.

Využijí jinou technologii

„Frekventovaný přejezd měl být původně uzavřen i během větší části června, ale práce na překládkách kabelů vysokého napětí se nám povedlo dokončit dříve. Pro pokládku kabelů velmi vysokého napětí jsme se rozhodli použít jinou technologii, která nevyžaduje úplné uzavření přejezdu,“ vysvětluje mluvčí EG.D Roman Šperňák.

„Mám velkou radost z toho, že se nám společně s EG.D podařilo najít řešení, které řidičům umožní průjezd. Celková uzavírka nám ve městě způsobovala velké problémy a její trvání až do 21. června pro nás nebylo únosné. I do budoucna budeme hledat v dopravních stavbách takové postupy, které řidiče co nejméně zatíží,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. Uzavírky, které souvisely s pracemi u přejezdu, se totiž dostaly i na jednání zastupitelstva, kde zazněly i výhrady k organizaci dopravních omezení od zastupitele Viktora Lavičky.

Nově zavírá ulice Do Mladého

Jiná uzavírka ale řidičům v Budějovicích přibude: na hranici města se Srubcem. Od 6. do 20. června 2024 bude na místní komunikaci Do Mladého zcela uzavřen zhruba padesátimetrový úsek silnice u kruhového objezdu nad dálnicí D3, který vede k Ledenické ulici. Akce souvisí se stavbou první části obchvatu Srubce.

„Krátká úplná uzavírka je nutná. Stavbaři budou mít 15 dní na to, aby zvládli práce na kanalizaci, zemní práce, přeložky inženýrských sítí a úpravy silnice v blízkosti dálnice D3. Také dokončí provizorní cestu z Ledenické k ulici Do Mladého, která se bude používat při další fázi stavby,“ popsal chystané práce David Hocke z oddělení vnějších vztahů krajského úřadu. Během uzavírky se bude do Mladého jezdit po Ledenické ulici kolem Složiště přes zanádražní komunikaci.

Ulice Na Zlaté stoce nebo Křižíkova

S trvajícími dopravními omezeními je nutné počítat v ulici Na Zlaté stoce, kterou město kompletně rekonstruuje za úplné uzavírky. Na semafory je potom průjezdná Křižíkova ulice v úseku u zadního areálu teplárny. Neprůjezdná je pak až do letních prázdnin kvůli kompletní rekonstrukci silnice od Hodějovic na Roudné a Vidov.

Až do konce léta musejí řidiči v Budějovicích počítat s uzavírkou Vrbenské ulice. Akce začala 6. května 2024 a má trvat do 30. září 2024, většinou za úplné uzavírky. Jen v závěrečné fázi dojde k postupnému obnovování provozu. Cena má být 17,7 milionu včetně DPH.

Rekonstrukce Vrbenské ulice v Českých Budějovicích v květnu 2024.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Aktuálně je Vrbenská v úseku od Vodní ulice směrem k Hraniční uzavřena v úseku dlouhém 230 metrů. Podle náměstka primátorky Petra Maroše komunikace a inženýrské sítě ve Vrbenské ulici nebyly v dobrém technickém stavu, a proto se tam mění kanalizace a vodovod. Upraveno bude také veřejné osvětlení a vznikne nové prostorové uspořádání komunikace a chodníků a vozovka dostane i nový povrch.

Na semafor se bude kvůli rekonstrukci inženýrských sítí ještě v příštích měsících projíždět vesnicí Kaliště, která patří pod České Budějovice.