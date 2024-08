Jedna z významných vedlejších dopravních tras v jihočeské metropoli vede přes Vrbenskou ulici, kde sídlí řada firem a zároveň si zde řidiči zkracují cestu z centra města směrem do Suchého Vrbného nebo na Dobrou Vodu.

Ve Vrbenské ulici stavbaři kompletně rekonstruují 230 metrů dlouhý úsek od křižovatky Vrbenská – Vodní směrem k Hraniční ulici. Momentálně už se pokládá nový asfalt za úplné uzavírky. Komunikace a inženýrské sítě ve Vrbenské ulici nebyly v dobrém technickém stavu, a proto město připravilo podle náměstka primátorky Petra Maroše výměnu kanalizace a vodovodu, úpravu veřejného osvětlení i změny prostorového uspořádání komunikace a chodníků. Akce začala 6. května a má trvat do 30. září 2024, v různých etapách se střídá částečná s úplnou uzavírkou. Cena má být 17,7 milionu včetně DPH.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Dopravní omezení na Českobudějovicku. Práce ve Vrbenské ulici.

Úplná uzavírka by měla skončit nejpozději do 25. srpna 2024. Předpokládá se, že k tomuto termínu bude obnoven provoz pouze pro MHD a plný automobilový provoz bude spuštěn později, nejdéle ale koncem září 2024.

Přes Kaliště na semafory

Další dopravní omezení čeká řidiče v obci Kaliště, tam se nyní projíždí na semafory. Stavební práce kvůli inženýrským sítím tam byly zahájeny v dubnu. Kaliště patří pod České Budějovice a město zde obnovuje nebo buduje nové inženýrské sítě - vodovod a kanalizaci včetně přípojek. Protože se pracuje v prostoru komunikace, která vede skrz vesnici, tak je osada neprůjezdná pro vozidla nad 3,5 tuny. Pro vozidla do 3,5 tuny je osada průjezdná kyvadlově a dopravu řídí semafor. Řidiči ale musejí sledovat situaci na komunikaci, protože se může stát, že někteří motoristé projíždějí úsek velmi pomalu, protože se několikrát přejíždí provizorně zasypané výkopy a jiné nerovnosti. Může tedy svítit zelená, ale v protisměru ještě nestačila všechna auta projet.

Uzavírka je plánovaná do 30. září 2024. Investice města České Budějovice zahrnuje také obnovu konstrukce vozovky v šířce komunikace včetně odvodnění. Dále pak i nové kompletní vedení systému veřejného osvětlení. Náklady by měly být 28,7 milionu korun. Zahájení zkušebního provozu se plánuje o prázdninách.

V Týně a kolem Žáru už se jezdí

Nové komunikace už mají řidiči k dispozici od poloviny července v Týně nad Vltavou, kde začal sloužit zrekonstruovaný most 28. října na hlavním tahu z Českých Budějovic a otevřen už byl také obchvat Žáru na Novohradsku. Obě stavby byly investicí Jihočeského kraje a hejtman Martin Kuba při jejich otevření zdůraznil, že dopravní investice jsou pro kraj prioritou.

Pro Čevak na náměstí a v Čéčově ulici

Pro společnost Čevak, která spravuje vodovod a kanalizaci v Českých Budějovicích, se pracuje na náměstí Přemysla Otakara II. a v Čéčově ulici. V obou místech je to za dopravních omezení. Na náměstí Přemysla Otakara II. je podle postupu prací uzavřena křižovatka Biskupské a Radniční ulice a dále část České ulice. Současný vodovodní řad už je téměř sto let starý. Opravy mají trvat do 30. srpna 2024.

Také důvodem uzavírky v Čéčově ulici je rekonstrukce vodovodu. Plánovaná investiční akce města zahrnuje výměnu eternitových vodovodních řadů v délce 120 metrů včetně přepojení dvou vodovodních přípojek, osazení podzemního hydrantu a obnovu dvanáct metrů dlouhé přípojky k obvodové zdi přilehlé základní školy. Související dopravní omezení ale znamenají, že z lokality se nyní vyjíždí jen na Pražskou třídu Nerudovou ulicí. Práce začaly v polovině července a mají trvat nejdéle do 31. srpna 2024

V Rudolfovské pro teplárnu

Pracuje se například i v Rudolfovské třídě. V úseku mezi Lipenskou a Jeronýmovou ulicí začala pro Teplárnu České Budějovice výměna parovodu na hranici životnosti za předizolovaný horkovod. Investice přispěje k dalšímu zefektivnění provozu celého systému centrálního zásobování teplem. Práce budou probíhat od července do srpna a tento úsek Rudolfovské je kvůli tomu uzavřen. Průjezd je dovolen jen vozům MHD na semafory.

„Po nedávných rekonstrukcích sítí na horkovodní v okolí dojde k této konverzi i v této části Rudolfovské. Zvyšování energetické účinnosti, snižování ztrát a modernizace rozvodné distribuční soustavy patří mezi naše dlouhodobé priority,“ vysvětlil k investici už dříve pro Deník člen představenstva teplárny Martin Žahourek.

Součástí prací je i obnova technologie dodávající teplo a teplou vodu Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické na Rudolfovské 17. Po trase budou zároveň vysazeny odbočky pro připojení nových bytových domů, které se v této lokalitě připravují k výstavbě.

Ve Strakonicích a Táboře

Dopravní omezení čekají řidiče i na několika místech v jižních Čechách. Velké dopravní změny jsou spojeny například s uzavírkou výpadovky na Volyni ve Strakonicích. Objížďka je vedena po komunikacích nižších tříd a je třeba počítat s mírným zdržením na trase. Uzavírka je dlouhodobá kvůli rekonstrukci inženýrských sítí.

Stále se také pracuje na zúženém místě D3 u Tábora, kde Ředitelství silnic a dálnic dokončuje poslední místo, kde nejsou k dispozici čtyři pruhy. Nemohlo se zde stavět kvůli soudním sporům o vyvlastnění. Na D3 u Tábora už se má ale ještě v létě začít jezdit bez omezení.