Ve Vrbenské ulici v Českých Budějovicích už začala kompletní rekonstrukce 230 metrů dlouhého úseku od křižovatky Vrbenská – Vodní směrem k Hraniční ulici. Komunikace a inženýrské sítě ve Vrbenské ulici nejsou v dobrém technickém stavu, a proto tam budou podle náměstka primátorky Petra Maroše vyměněny kanalizace a vodovod, upraveno veřejné osvětlení a vznikne nové prostorové uspořádání komunikace a chodníků. Akce začala 6. května a má trvat do 30. září 2024, v různých etapách se střídá částečná s úplnou uzavírkou. Cena má být 17,7 milionu včetně DPH.

Rekonstrukce Vrbenské ulice v Českých Budějovicích v květnu 2024.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V místě je připravena náhradní autobusová doprava. Linka č. 36 bude pendlovat v pracovních dnech mezi obratištěm u nově postaveného bytového komplexu Dubičný potok a nádražím. Linka č. 6 bude mít objízdnou trasu po Dobrovodské ulici.

Úplná uzavírka by měla skončit do 25. srpna 2024. Po tomto termínu bude obnoven provoz pouze pro MHD a plný automobilový provoz bude spuštěn koncem září 2024.

Přes Kaliště na semafory

Úplná uzavírka nyní čeká na řidiče i na jihovýchodním konci Českých Budějovic. Na hranici města je až do letních prázdnin kvůli kompletní rekonstrukci zcela uzavřena silnice od Hodějovic na Roudné a Vidov.

Na semafory se nyní projíždí obcí Kaliště. Stavební práce kvůli inženýrským sítím tam byly zahájeny v dubnu. Kaliště patří pod České Budějovice a město zde podle náměstka primátorky Petra Maroše obnovuje a buduje nové inženýrské sítě - vodovod a kanalizaci včetně přípojek. Protože se pracuje v prostoru komunikace, která vede skrz vesnici, tak je osada neprůjezdná pro vozidla nad 3,5 tuny. Pro vozidla do 3,5 tuny je osada průjezdná kyvadlově a dopravu řídí semafor. Uzavírka je plánovaná do 30. září 2024. Investice města České Budějovice zahrnuje také obnovu konstrukce vozovky v šířce komunikace včetně odvodnění. Dále pak i nové kompletní vedení systému veřejného osvětlení. Náklady by měly být 28,7 milionu korun.

Zkušební provoz plánují zahájit o prázdninách

Dlouhodobá uzavírka by o prázdninách měla skončit v Týně nad Vltavou. Začala v loňském roce. Pro Jihočeský kraj se zde rekonstruuje Nový most přes Vltavu. To ovlivňuje hlavně nákladní dopravu. Náhradní přemostění totiž nedovoluje průjezd těžších nákladních vozidel. Kterým je doporučena objízdná trasa přes Veselí nad Lužnicí, dálnici D3 a České Budějovice. Pro osobní dopravu znamená náhradní přemostění například změny předností v jízdě nebo přikázaného směru v přilehlých ulicích.

Práce na rekonstruovaném mostě by měly skončit zhruba v polovině července a poté by měl začít zkušební provoz. „Kvalitní silnice jsou naší prioritou. Každý den se po nich hlavně Jihočeši vydávají za prací, zábavou, k rodinám či blízkým. Chceme, aby jejich cesta byla pohodlná a bezpečná,“ uvedl za vedení kraje už dříve k investicím do komunikací náměstek hejtmana pro oblast investic Tomáš Hajdušek. Náklady by měly činit zhruba 200 milionů korun.

Neprojedete z Rudolfova na Lišov, pozor u Srubce

Ze staveb ŘSD, které se aktuálně realizují na Českobudějovicku, se až do příštího roku protáhnou práce na obchvatu Lišova, kvůli kterým trvá úplná uzavírka na silnici z Rudolfova do Lišova v lokalitě Na Klaudě. Další omezení provázejí stavbu i na křížení s místními komunikacemi a nedaleko Vranína u odbočky na Ledenice. Pro soukromého investora se zase staví nový nákupní park na okraji Lišova, kde musejí řidiči počítat se snížením dovolené rychlosti a podle aktuální situace i s dalšími omezeními.

Až do listopadu potrvá pro Jihočeský kraj stavba první části obchvatu Srubce. Akce je rozdělena do šesti etap. V první etapě se nepočítalo s dopravními omezeními, vznikla jen provizorní komunikace. Ve 2. etapě od 27. května do 10. června má být uzavřen sjezd z dálnice směr Srubec, na kterém budou prováděny stavební práce. V dalších etapách dojde k různým dopravním omezením včetně úplné uzavírky křižovatky ulic Do Mladého s Ledenickou a ulicí K Rybníku, ale fungovat bude provizorní komunikace. Od poloviny září se chystá do 11. listopadu 2024 oprava povrchu v Ledenické ulici s provozem na semafory. V poslední etapě bez vlivu na dopravu má být odstraněna provizorní komunikace.

V hledáčku je Rudolfovská

V samotné jihočeské metropoli na léto ohlásily město a Jihočeský kraj rekonstrukci Rudolfovské ulice v části od viaduktu k Okružní ulici. Město se chystá na opravu úseku od Nádražní k Hlinské. Měl by se ale měnit jen povrch vozovky, k inženýrským sítím se může město vrátit v horizontu příštích pěti až sedmi let. Rekonstrukce Rudolfovské třídy v úseku viadukt – Hlinská by se měla dělat od 5. července do 11. srpna 2024. Navazující úsek Hlinská – Okružní bude rekonstruovat SÚS JčK zhruba od konce června do 4. července.

Kromě toho se připravuje také konverze parovodu v Rudolfovské třídě v úseku Jeronýmova – Štítného od 1. července do 31. srpna 2024, jedná se o akci Teplárny České Budějovice. Zachován bude kyvadlový provoz MHD.

Nové akce ŘSD

A také ŘSD plánuje zahájit ještě tento rok na Českobudějovicku několik akcí spojených s různými omezeními dopravy. Podle Adama Kolouška to bude například rekonstrukce autobusových zastávek při výpadovce na Lišov, konkrétně zastávek Nemanice a Okružní rozcestí. Předpokládaná doba realizace je o prázdninách 2024 a chystá se výměna asfaltového souvrství na autobusových zálivech za betonové zastávkové dílce. Větší omezení dopravy bude ale spojeno s rekonstrukcí ramen mimoúrovňové křižovatky Hůry. Tu plánuje ŘSD na druhou polovinu roku.

Na silnici I/3 se připravuje stavba protihlukové stěny u Boršova nad Vltavou. Ta má začít ve druhé polovině letošního roku a protáhne se až do roku 2025. Podle Adama Kolouška se bude nová protihluková stěna stavět proto, že zde nejsou dodrženy hygienické limity při provozu na mezinárodním tahu.

Stavba první etapy obchvatu Srubce. Ulice Do Mladého, v pozadí Srubec.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V Budějovicích se také chystá ve druhé polovině roku úprava křižovatky diamant na výpadovce na Písek. Přidáním jednoho jízdního pruhu má dojít ke zvýšení dopravní kapacity křižovatky.

Všechny čtyři zmíněné akce jsou ale zatím ve stadiu příprav. „U většiny akcí prozatím nebyl vybrán zhotovitel a ještě není znám přesný termín realizace,“ uvedl k chystaným projektům Adam Koloušek.

Jihočeský kraj se chystá i na třetí třídy

Na některých silnicích nižších tříd chystá nové akce do konce roku Jihočeský kraj. Kromě jiného se podle Hany Brožkové, mluvčí krajského úřadu, chystá modernizace silnice III/1418 na úseku Malešice – Chvalešovice v délce 1,274 km za úplné uzavírky, doba realizace se předpokládá 35 kalendářních dnů od předání staveniště. Modernizace čeká také silnici III/1567 ze Svatého Jána nad Malší na hranice okresu Český Krumlov v délce 1,346 km za úplné či částečné uzavírky dle provádění prací, doba realizace 30 kalendářních dnů od předání staveniště. Úplná uzavírka čeká kvůli modernizaci také silnici III/15428 Jílovice - křižovatka se silnicí III/15430 v délce 2,215 km. Doba realizace se předpokládá 20 kalendářních dnů od předání staveniště.

V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele tří výše uvedených staveb, předpokládaná doba realizace je červenec až říjen 2024 podle vyřízení uzavírek komunikací.