Od 1. března se doprava v centru Budějovic vrátí zhruba do situace, jaká platila před půl rokem. Výjimkou bude třeba parkování, jehož tarify zůstanou platit a na náměstí Přemysla Otakara II. by měly zůstat také velkoobjemové květníky se stromy.

Krajský soud na podnět podnikatelského subjektu z centra města zrušil opatření, která ke zklidnění dopravy loni v létě přijalo tehdejší vedení radnice. Aby se zamezilo využívání náměstí jako zkratky přes centrum byla zavedena krátká pěší zóna u Černé věže, částečně byla zjednosměrněna Biskupská ulice a otočila se jednosměrka mezi ulicí Karla IV. a biskupským gymnáziem.

Současné vedení radnice tedy musí vrátit situaci zhruba o půl roku zpět. "Za týden bude doprava v centru vypadat jinak než nyní," říká k rozhodnutí soudu primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS). Náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS) dodává, že soud zrušil dopravní opatření pro nepřezkoumatelnost. "Opatření bylo ODS kritizováno a ukázalo se, že správně. Soud to zrušil. Bylo málo komunikováno s veřejností. Vyvěšovaly se různé varianty, nedalo se přezkoumat, které platí," doplnil Lubomír Bureš.

Změna u Černé věže

Dopravní opatření se tedy změní a znovu bude možné jezdit kolem Černé věže nebo v obou směrech Biskupskou ulicí. Podle Lubomíra Bureše se ale loni měnily a sjednotily i podmínky parkování. To chce radnice zachovat, takže tarify opatřením a povahy ponechá v platnosti rok. "Aby nevznikl parkovací chaos," říká Lubomír Bureš. V některých jednotlivostech ale dojde k úpravě. Obnoví se částečně stání na severní straně náměstí. "Vracíme na náměstí šest míst pro invalidy a patnáct stání na severní stranu náměstí," doplnil Lubomír Bureš. Zůstane i zeleň a další mobiliář rozmístěný vloni na náměstí, protože to mělo samostatné úřední rozhodnutí nenapadené u soudu.

Podle Lubomíra Bureše chce nové vedení města zachovat autobusovou dopravu v centru, ale je otázka, jestli mají zajíždět přímo na náměstí Přemysla Otakara II. Primátorka zmínila, že po uplynutí doby udržitelnosti, na niž byla vázána dotace, se lze bavit o zefektivnění služeb MHD v centru.

Lepší příprava

Nové vedení města je podle radního a hejtmana Martina Kuby (ODS) připravené bavit se o možných dopravních opatřeních v centru. Situace se ale podle hejtmana nedá řešit tím, že se některá ulice zavře a jiná zjednosměrní. "Město má připravené dopravní projekty. V průběhu volebního období určitě představíme koncept pro centrum. Je ale nutná důkladná příprava, najít balanc mezi uzavřením centra a životem centra. Chceme se na město dívat komplexně," zdůraznil Kuba. Poukázal na nutnost navázat dopravu v centru na zvažované podzemní parkoviště na Senovážném náměstí. S tím, že je ovšem nutné u parkovišť najít ekonomický model v tom smyslu, aby se nákladné stavby dostatečně využívaly. Některé parkovací domy totiž řidiči spíše míjejí a raději platí parkovné v ulicích.

Podle Lubomíra Bureše nejde v centru primárně jen o auta. Některé zóny jsou jasně preferované pěšími a dojde se třeba v novém konceptu k tomu, že vzniknou "bezautové zóny".

Pokuty nevrátí

Po rozhodnutí soudu došlo k debatám, jestli je možné získat zpět peníze zaplacené na pokutách v centru v minulých měsících, ale na to je malá naděje, protože byly vybírány podle aktuálně platného opatření.

V souvislosti s úpravami, které přijalo minulé vedení města, ale nedošlo k zásadnímu zhoršení situace v ulici Na Sadech, uznal Lubomír Bureš. "Doprava se výrazně nezměnila, když byla zkratka přes náměstí zrušena," zmínil Lubomír Bureš a připustil, že se dá očekávat opětovný nárůst dopravy na náměstí od 1. března. "To je další moment, který budeme reflektovat," doplnil Lubomír Bureš k úvahám o příští podobě dopravy v centru.

Opozice zrušená opatření hájí

V minulém vedení radnice měly nejsilnější pozici ANO a HOPB. V současném zastupitelstvu jsou v opozici. Za HOPB byl náměstkem primátora Juraj Thoma a míní, že se ukázalo, že zklidněním dopravy v centru nenastala žádná katastrofa, jak někteří kritici předpovídali. "Zcela určitě to smysl mělo. Ukázalo se, že Budějovice dopravně nezkolabují, že nezkrachují podnikatelé na náměstí. Situace v centru se podstatně zklidnila. Je vidět, že zklidnění dopravy v centru Budějovic má hlavu a patu," říká Juraj Thoma. K soudnímu rozhodnutí pak dodává, že politici konkrétní provedení nepřipravovali. Ti dali jen zadání. Opatření pak byla záležitostí projektanta a prošla standardním úředním řízením. Připomněl, že přezkum opatření byl požadován i na krajském úřadu, který podle Juraje Thomy konstatoval, že k tomu není důvod.

K možnému opětovnému zavedení nějakých zásadních opatření je ale Juraj Thoma skeptický. "Jsem si stoprocentně jistý, že se současná koalice neodhodlá k ničemu," míní Juraj Thoma.

Osobně podporuje zklidnění dopravy v centru i bývalý primátor Jiří Svoboda (ANO). Také on si ale myslí, že k podobnému opatření už nedojde, protože k němu nebude politická vůle. "Bylo to politické rozhodnutí, akorát špatně procesně provedené. Proces měli na starosti úředníci," říká Jiří Svoboda s tím, že soud řešil technický proces zavádění změn, ne jestli omezení dopravy je v principu dobře nebo špatně. "Osobně jsem pro zklidnění dopravy v centru měst. Nesmí být ale omezeni lidé, kteří tam bydlí, nebo podnikatelé. To v Budějovicích nebylo," dodal Jiří Svoboda s tím, že pro bydlící i zásobování byl vymezen dostatečný čas. "Ubylo ale parkovacích míst," doplnil Jiří Svoboda a naznačil, že to mohl být hlavní kámen úrazu.

Na řadě jsou sídliště

Nové vedení města s konceptem změn v centru podle Lubomíra Bureše počítá a chce přitom využít i některé studie a projekty, které zdědilo po bývalé koalici.

Plány radnice se ale neomezují jen na centrum. "Během čtrnácti dní představíme koncept pro levý břeh Vltavy a sídliště Máj," doplnil Martin Kuba k plánům radnice a připojil, že kdyby dnes začalo na Máji hořet, neprojede na některá místa ani hasičské auto.