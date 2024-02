Až se dokončí obchvat Lišova a Štěpánovic, bude to v zatáčkách u Vranína podle Františka Brůžka ještě horší než dnes. Kritické místo je přitom známé tragickými haváriemi.

Doprava přes Vranín. Dovoleno je zde až 90 km/h. Od Lišova se staví obchvat. | Video: Edwin Otta

Už za rok se hodně změní doprava mezi Českými Budějovicemi a Třeboní. Obchvat, který se staví pro Ředitelství silnic a dálnic, odvede dopravu z Lišova a Štěpánovic. Jenže na trase zůstane poslední úsek staré silnice, proslulé nebezpečnými zatáčkami. A podle Františka Brůžka z Lišova se riziko možných nehod po dokončení obchvatu ještě zvýší. Nabízí proto jednoduché řešení, jak zvýšit bezpečnost všech účastníků provozu.

Kvůli stavbě obchvatu Lišova dnes mezi Lišovem a Štěpánovicemi musejí řidiči jezdit různými úseky nanejvýš rychlostí 70, 60, ale i 30 km/h. Jenže po dostavbě nové silnice bude situace úplně odlišná. Komunikace dovolí mnohem vyšší rychlost a následovat bude několik ostrých zatáček. František Brůžek míní, že nejlépe by bylo udělat celý úsek až na hranici okresu nový. To se ale teď nechystá. „Obchvat Lišova se připravoval asi 30 let. Když to trvalo tolik let, proč se to neudělá rovnou i dál až za Vranínem. Považuju za šílené, že nejnebezpečnější úsek Vranín - Dvorce zůstane stejný. Teď tam není nic, jen dvě značky pozor zatáčka a plná čára, kterou v zimě nevidíte,“ říká František Brůžek k současné situaci. "Čtyřpruh, který vede z Českých Budějovic by měl postupně vést až do Pelhřimova. Chápu, že jsou problémy s výkupy. Ale do budoucna to určitě musí být. Šetřilo se, ale nevyplatí se to,“ myslí si František Brůžek.

O strach už dnes

Až bude obchvat Lišova a Štěpánovic hotov - v roce 2025, nastane prodleva čtyři roky (podle dnešních odhadů), než bude zprovozněn nový úsek Vranín - Dvorce, který by vše vyřešil. Když líčí František Brůžek dnešní cestu z Lišova na nedalekou chalupu, upozorňuje, že na silnici má strach, jestli v pořádku dojede. Trasa nechvalně proslulá těžkými haváriemi si nedávno opět připsala kvůli neukázněnosti mladého řidiče další oběť na životě a několik zranění.

Až bude dokončen obchvat, vyjedou řidiči od Českých Budějovic dovolenou stodesítkou ke Klaudě před Lišovem, pak se napojí narovnaná dvouproudovka s devadesátkou. „Ale pojede se víc,“ realisticky očekává František Brůžek, který mimo jiné dlouhá léta pracoval u firem, zabývajících se silničním stavitelstvím. „Přijedu do Vranína a tam to skončí a přijede se do tohohle hororu,“ říká na adresu kritických zatáček František Brůžek a doplňuje, že i když tam bude dovoleno nejvýš 90 km/h, jsou lidé, kteří to ignorují. A také lidé, kteří to v místě neznají, takže nestačí včas brzdit.

Snížit dovolenou rychlost

„To bude horor daleko větší, než je teď. Přitom by bylo jednoduché řešení pro zvýšení bezpečnosti,“ upozorňuje František Brůžek. Navrhuje snížit nejvyšší dovolenou rychlost u Vranína na 70 km/h a ještě dát na místo zákaz předjíždění a radar s měřením rychlosti, který ukazuje registrační značku vozidla a jeho rychlost. „Finance, co by to stálo, to je nic proti tomu, jakým škodám by to mohlo zabránit a třeba i zachránit lidský život,“ zdůrazňuje František Brůžek.

Silnice mezi Českými Budějovicemi a Třeboní je součástí tahu I/34 a patří Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD nelze predikovat, jak nová komunikace ovlivní chování řidičů v okolí Vranína, až bude obchvat Lišova a Štěpánovic dostavěn. „Za předpokladu, že budou řidiči respektovat dopravní značení, neměl by pohyb vozidel na nové komunikaci působit komplikace,“ uvedl pro Deník Adam Koloušek. A připomněl, že o případných změnách dopravního značení nerozhoduje přímo ŘSD, ale musí vždy rozhodnout příslušný správní úřad (samozřejmě i po prověření situace PČR), kterým je v tomto případě krajský úřad.

Podnět může dát kdokoliv

Podle Milana Bajcury, jihočeského policejního mluvčího, by inženýři z dopravního inspektorátu podali stanovisko k situaci v daném místě, pokud by o to byli příslušnými orgány požádáni.

Tisková mluvčí krajského úřadu Hana Brožková uvedla, že krajský úřad by v případě nějakého podnětu skutečně stanovoval místní úpravu provozu na silnici I/34 dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu by v tomto řízení byla dotčeným orgánem Policie ČR. Případný podnět by tedy krajský úřad projednal s Policií ČR a také s majetkovým správcem předmětné silnice I/34 s Ředitelstvím silnic a dálnic. Na základě výsledku tohoto projednání by poté přistoupil či nepřistoupil ke stanovení místní úpravy provozu,“ nastínila postup v podobných případech Hana Brožková.

„Teoreticky takový podnět může podat jakýkoliv účastník silničního provozu. V praxi je ale ideální, když podnět na snížení rychlosti na silnici I. třídy vzejde přímo od Policie ČR či majetkového správce komunikace na základě bezpečnostní inspekce,“ doplnila Hana Brožková.

Obchvat Lišova a Štěpánovic staví Ředitelství silnic a dálnic, stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Délka obchvatu činí 9,5 kilometru a vznikne 74 stavebních objektů. Zhotovitelem je firma M – SILNICE a cena podle smlouvy činí 964 milionů Kč bez DPH. Do provozu má být obchvat uveden v příštím roce.

Pro pokračování rekonstrukce tahu k Třeboni mají letos v rámci přípravy probíhat hlavně inženýrské práce na zhotovení dokumentace pro stavební povolení na trasu Vranín - Třeboň/Dvorce.