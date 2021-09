Kdo bude hledat objízdné trasy mimo I/3, měl by počítat s tím, že například Plavská ulice na okraji Českých Budějovic je aktuálně uzavřena kvůli rekonstrukci do prosince.

Uzavírka je chystaná v místě, kde budoucí Jižní tangenta má tvořit velkou mimoúrovňovou křižovatku se železnicí nebo silnicí z Českých Budějovic na Včelnou. Plánovaná je zde i cyklostezka. Už během stavby má navíc vzniknout provizorní stezka, ve prospěch pěších a cyklistů, mělo by se tak stát do 20. října, až budou hotové nutné přeložky sítí v lokalitě.

Dopravní společnost počítá s citelným dopadem uzavírky na jízdní řády. „Předpokládáme zpoždění desítek minut,“ upozorňuje Robert Krigar. Také linka městské hromadné dopravy číslo 7 bude zkrácena do zastávky Centrum Rožnov. „Obsluha obcí Včelná a Boršov bude v pracovních dnech kyvadlovou náhradní autobusovou dopravou po objízdné trase,“ uvedla tisková mluvčí Dopravního podniku České Budějovice Barbora Smudková. Náhradní doprava bude obsluhovat trasu ze zastávky Centrum Rožnov po Lidické třídě přes zastávku KOH-I-NOOR do Boršova a Včelné. „Bližší informace Dopravní podnik zveřejní před uzavřením standardní trasy linky,“ doplnila Barbora Smudková.

Možná až desítky minut navíc budou potřebovat všichni, kteří se mezi 28. zářím a 7. říjnem budou potřebovat dostat z Českých Budějovic na Včelnou a naopak. Na jih od Českých Budějovic na staveništi Jižní tangenty se totiž uzavře současná provizorní silnice mezi jihočeskou metropolí a Včelnou. Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí Jihočeského kraje je uzavírka naplánována na nejkratší možný termín, který vyžadují plánované technologie provádění prací. V době uzavírky budou probíhat stavební práce na přeložkách železničních tratí, překládce vodovodu a další práce. Po dobu úplné uzavírky bude objízdná trasa vedena po I/3 ve směru do Českých Budějovic, přes okružní křižovatku u Litvínovic.

Nyní plánovaná uzavírka se dotkne také veřejné dopravy. Cestující by proto měli věnovat zvýšenou pozornost chystaným změnám v obsluze zastávek.

Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí krajského úřadu bude komunikace mezi Včelnou a Rožnovem (Lidickou třídou) uzavřena pro veškerou dopravu od 28. září do 7. října 2021. „Bude se jednat o úplnou uzavírku bez výjimek,“ upozorňuje Hana Brožková.

Další velké dopravní omezení na jihu Českých Budějovic uzavře koncem září zhruba na deset dnů spojnici mezi Rožnovem a Včelnou. Objížďka povede po paralelně vedené silnici I/3, která je ale už nyní v době dopravní špičky značně zatížena. Dá se proto očekávat, že uzavírku pocítí zvýšeným provozem a případným zdržením také řidiči, kteří z jihočeské metropole směřují do Českého Krumlova nebo k rakouské hranici a opačným směrem.

Cesta k rakouské hranici nebo na Český Krumlov z Českých Budějovic bude zřejmě trvat déle, silnice I/3 se stane objízdnou trasou. Postihne to všechny, kteří jedou od Prahy do Českého Krumlova nebo Rakouska.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.