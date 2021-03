Na tisíc formulářů tiskli pro zaměstnance o víkendu v jihočeské společnosti GW JIHOTRANS, aby hned v pondělí měli v ruce doklad potřebný pro nové policejní kontroly. Jak pro Deník uvedl Robert Krigar, generální ředitel GW JIHOTRANS, nový doklad dostali všichni zaměstnanci.

Podle nových opatření proti koronaviru jsou od pondělí 1. března 2021 zakázané cesty mimo okres trvalého bydliště. Výjimkou jsou cesty k lékaři nebo třeba do práce. Právě druhý případ se týká velké jihočeské dopravní firmy. Sídlo má sice v Českých Budějovicích, pracovně ale musí za hranice okresu její zaměstnanci skoro neustále, proto dostávali nové potvrzení. "Máme auta parkovaná v Plzni. Na opravu jezdíme třeba do Strakonic," naznačuje Robert Krigar, jak je to v GW JIHOTRANS. "Přes víkend jsme papíry dělali a v neděli distribuovali," doplňuje Robert Krigar s tím, že poslední formuláře se rozdávaly v pondělí ráno. Nejde přitom jen o silniční dopravu, firma provozuje také vlaky, celkem se tak jednalo o přibližně tisícovku tiskopisů.

Více napilno než v jiné dny měli minulý týden také v zahradnictví v Úsilném. V pátek a v sobotu to ovlivnilo podle Marie Šulcové asi několik vlivů. "Bylo hezky, lidé se báli, že zavřeme, ale je to spojené také s počasím," upozorňuje na blížící se začátek sezóny Marie Šulcová. Zájem o zahradnický sortiment podle Marie Šulcové ovlivňuje i dlouhá doba různých omezení: "Lidé si dělají radost, kde jen to jde," vidí další příčinu většího prodeje.

Ovocné stromky mají ještě na sázení nejméně dva týdny čas, protože noční teploty jsou stále pod nulou, pokud se více ochladí, může to být i déle. Důležité je sázet dříve, než začnou pučet. Z ozdob záhonů nyní je sezóna například macešek, petrklíčů nebo cibulovin v květináčích - narcisů, tulipánů či bledulí.

Nová omezení, která platí od 1. března, mají většinou trvat tři týdny. Nouzový stav vyhlášený vládou pak 30 dnů.