Se změnami v dopravě musejí od tohoto týdne počítat řidiči na Českobudějovicku. V Týně nad Vltavou například začala 17. července uzavírka mostu 28. října, někdy nazývaného Nový, protože v Týně je ještě starší most z 19. století. Nákladní doprava se tak musí Týnu vyhnout velkým obloukem, objízdné trasy pro kamiony vedou až přes České Budějovice a přes Veselí nad Lužnicí. Osobní automobilová doprava využívá provizorní most postavený u náplavky pod kostelem. Generální rekonstrukce mostu je investicí Jihočeského kraje a provádí ji Eurovia. Uzavírka potrvá ještě v létě. Akce má trvat zhruba rok.

Nová uzavírka platí i v Českých Budějovicích, kde je od pondělí 17. července neprůjezdná křižovatka Husovy třídy a ulice Oskara Nedbala. Podle tiskové mluvčí českobudějovického magistrátu Jitky Welzlové mají aktuálně práce kvůli tvrdnutí betonu technologickou přestávku, která potrvá do konce tohoto týdne. Na stavbě se tedy zdánlivě pracovat nebude, přesto zhotovitel upozorňuje řidiče, že tudy nemohou projíždět. Policie také varovala, že místo bude přísněji kontrolovat.

Plynovod i vozovka

V křižovatce Husovy třídy a ulice Oskara Nedbala a části ulice Jaromíra Boreckého se chystá oprava povrchu vozovky. Oprava zasahuje V Boreckého ulici až po úroveň ulice Josefy Kolářové na sídlišti Vltava. Stavba je rozdělena na dvě části.

V první budou pracovníci společnosti Kubík a.s. pro EG.D. rekonstruovat STL plynovod. Poté je vystřídá firma Swietelsky stavební s.r.o., která bude pokračovat v opravě povrchu vozovky. Po výměně plynovodu dojde k frézování povrchu komunikace, provedení oprav, odstranění rozbitých chodníkových obrubníků a betonové přídlažby a osazení nových komponentů, pokládce konstrukčních vrstev vozovky včetně nutné opravy podkladních vrstev a také k obnově vodorovného dopravního značení. Obnovy plynovodu jsou rozděleny do několika etap, začnou 11. července a potrvají do 26 září. Křižovatka Husova x Oskara Nedbala zůstane uzavřena od 17. července do 23. srpna. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům MHD, IZS a záchranné službě.

Otáčivé hlediště v Krumlově navštívil prezident. První za 65 let

Do Holašovic oklikou

Kvůli opravě hráze Dubenského rybníku se bude muset jet objížďkou i na Selské slavnosti do Holašovic. Začínají v pátek a potrvají přes sobotu do neděle. Objížďka z Českých Budějovic vede přes Zavadilku a Křenovice. Autobusová doprava na slavnosti z Českých Budějovic bude mít upravené trasy ale bude jezdit jako tradičně.

Na trase do Prahy

Na trase České Budějovice - Praha by ale mohlo skončit dopravní omezení, se kterým byly spojeny od počátku prázdnin nárazově nepříjemné kolony, především v sobotních špičkách. Podle Adama Kolouška z tiskového týmu Ředitelství silnic a dálnic ČR by nejpozději v pátek měla být opět bez výrazných komplikací průjezdná převážná většina opravovaného úseku dálnice D3 mezi kilometry 62,3 – 70,7. Přesněji jde o úsek dálnice mezi Chotovinami a Mitrovicemi, kde od druhé poloviny května probíhá oprava povrchu vozovky. „Dálnice v řešeném úseku vykazovala řadu závad jako například trhliny na povrchu vozovky, výtluky nebo příčné nerovnosti. Během zhruba dva měsíce trvající opravy pak došlo k odstranění všech zjištěných závad a byly obnoveny konstrukční vrstvy vozovky, a to jak na silnici, tak i na mostech v opravovaném úseku,“ uvedl Adam Koloušek s tím, že součástí stavby byla také oprava povrchu na mimoúrovňové křižovatce Chotoviny a stavební úpravy povrchu na oboustranné odpočívce Mitrovice.

Noční klid Na Sadech rušily podnapilé děti. Pily i dívky u hlavní pošty

Omezení kvůli úplnému dokončení stavebních prací čeká na řidiče do konce července ještě ve směru na Prahu v úseku od odpočívky Mitrovice (která bude po dobu provádění stavebních úprav v termínu 28.7. – 1.8. uzavřena) až k napojení na silnici I/3. Zde bude ve směru na Prahu veden provoz pouze jedním jízdním pruhem.

Omezení ve Strakonické

V jihočeské metropoli trvá rekonstrukce Strakonické ulice v úseku mezi Husovou třídou a křižovatkou zvanou diamant na silnici I/20. Dá se proto čekat mírné zdržení při jízdě mezi sídlišti a centrem Českých Budějovic, kde lze nadále jet Strakonickou nebo při volbě variantní trasy třeba přes ulici Milady Horákové, Husovu a Dlouhý most.

Jihočeský kraj plánuje od 10. 7. do 20. 8. rekonstrukci komunikace v délce 345 m, a to od konce kruhové křižovatky s ulicí Husova po sjezdy na silnice I. třídy I/20 a I/3. V rámci stavby dojde mimo jiné na Strakonické také k rozšíření stávajících autobusových zálivů pro kloubové autobusy, prodloužení nástupiště a nasvětlení stávajícího přechodu pro chodce.

Na čtyři etapy

„Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, budou stavební práce rozděleny do čtyř etap tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy,“ uvedl k chystané akci David Hocke z tiskového oddělení krajského úřadu.

Spoluinvestorem této stavby bude i statutární město České Budějovice. Město se bude na této investici podílet částkou 1 576 602 korun bez DPH, ze které bude financována oprava části komunikace v ulici Jaromíra Boreckého spočívající pouze v nové obrusné vrstvě v délce asi 30 metrů, chodník a rozšíření nástupiště na autobusové zastávce, přisvětlení a osazení nových světelných signálů u přechodu.

Prezident Pavel: Stát by měl s blokem v Dukovanech stavět i reaktor v Temelíně

Zhotovitelem stavebních prací je firma STRABAG Silnice a.s., Praha. Jihočeský kraj budou stavební práce stát 14,2 milionu Kč. Z důvodu rekonstrukce povrchu Strakonické ulice dojde od pondělí 10. 7. od 4:00 hodin k dočasnému přesunu zastávky Vltava střed (obousměrně) přibližně o 100 metrů.

Opravy v Suchém Vrbném nebo rampa Mercury

V rámci stavby obytného souboru Dubičný potok dojde k úplnému uzavření společné stezky pro chodce a cyklisty mezi ulicemi Rudolfovská a Vrbenská. Uzavírku povolil odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu v termínu od 10. července do 7. srpna 2023.

Druhou etapou pokračuje rekonstrukce ulice Na Děkanských polích u Nového Roudného. Práce, které si vyžádají od 10. července do 31. října úplnou uzavírku, zahrnují výměnu stávajícího vodovodního řadu, rekonstrukci plynovodního potrubí, překládky sítí NN, VN, obnovu veřejného osvětlení, komunikací a chodníků. Celková investice představuje 25 milionů korun. Průchodnost obyvatel, vjezd vozidlům HZS a záchranné služby bude po celou dobu stavby umožněno. Svoz komunálního odpadu zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s firmou FCC. Svozové dny se nemění. Stavbu provádí firma AKORD spol. s r.o.

Policie navrhla obžalovat dvojici za vykořisťování a kuplířství na jihu Čech

Na červenec připravil magistrát opravy ulice O. Ševčíka. Navržené stavební úpravy za téměř 1,4 milionu korun spočívají v odstranění asfaltového povrchu, výměně stávajících nevyhovujících silničních i zahradních obrubníků, úpravě podkladních vrstev, pokládce nového asfaltu a šedé zámkové dlažby včetně prvků pro nevidomé. Oprava povrchu chodníku 250m² a vozovky 350m² v ulici Otakara Ševčíka v Suchém Vrbném by měla začít i skončit v červenci. Zhotovitelem je SWIETELSKY stavební s.r.o.

Od 3. července do 31. srpna má trvat uzavírka části českobudějovické ulice Dvořákova. Důvodem je oprava nájezdové rampy do DOC Mercury. Osobní auta, která budou přijíždět z Nádražní ulice odbočí vpravo na Žižkovu ulici a přes začátek ulice Dvořákova se dostanou přímo do garáží Mercury. Autobusy pojedou po objízdné trase přes Žižkovu, Novohradskou, Průmyslovou až do ulice Dvořákova a poté vjedou do Mercury.