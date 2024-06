Volant lákal i starší kluky. Mezi jinými se o něj dělili bratři Filip a Honza z Českých Budějovic. Přinesli už si i znalosti z domova. „Měl jsem dříve volant elektrický, jako videohru,“ zmínil Filip a doplnil, že už se těší i na to, až si bude moci udělat řidičák. O kousek dál si mohli zájemci posedět i ve skutečné kabině vozu MHD. S využitím přistaveného schodiště a lávky se dalo dostat i na jeho střechu!

Pro zábavu měly děti k dispozici i různé skládačky nebo skákací hrad a další atrakce. A tisková mluvčí dopravního podniku Barbora Fišer upozornila, že pro oslavu byl pozván i historický vůz pro hromadnou dopravu, který poskytli soukromí sběratelé. Odpovídal vozům, kterých několik jezdilo v Českých Budějovicích od roku 1909, což je považováno za začátek městské hromadné dopravy v jihočeské metropoli.

Historické vozy přivezli z Jindřichohradecka i fandové policejní historie, v charakteristické žlutobílé barvě s nápisem VB. „Odpovídají době, která je zvolena jako motto dnešní akce. Kolega má i četnickou uniformu. Můžeme prezentovat různá období,“ zmínil jeden z „příslušníků“.

Pro malé i velké návštěvníky připravili program i strážníci městské policie. Děti u nich soutěžily ve znalosti pravidel silničního provozu, dopravních značek, čísel tísňového volání nebo s pomocí domečku rizik ve znalosti základních bezpečnostních pravidel při pobytu doma. Zájemcům bylo k dispozici i skládání velkoplošného puzzle se znakem městské policie. Nejmladší děti si mohly zajezdit na odstrkovadlech v barvách městské policie na dopravním hřišti. „Pro starší návštěvníky jsme si připravili brýle simulující požití alkoholu nebo drog,“ doplnila tisková mluvčí městské policie Věra Školková. „Za svou pozornost si od nás návštěvníci mohli odnést reflexní prvky, magnetky s tísňovými telefonními linkami, školní rozvrhy hodin, nebo časopisy zaměřené na dopravní výchovu,“ doplnila Věra Školková.

Přes den program představil i další složky IZS nebo sportovní kluby.

Večerní program se vrátil v čase

Večerní program pak představoval návrat do 70. až 90. let minulého století. Odpoledne byla na samostatné části oslav nazvané Underground in Depo připomenuta 70. až 80. léta minulého století. Průjezd érami nesvobody provázeli hosté spojení s „podzemní“ scénou a sametovou revolucí.

„Pozvání na akci Underground in Depo přijala legendární Marta Kubišová, která má nejen vazby k městu, ale i přímo k dopravnímu podniku. Vystoupí také autor protestsongů Jaroslav Hutka,“ zmínila část připraveného programu Barbora Fišer.

Hudební program nabídl třeba i vystoupení Davida Kollera, legendární skupinu Jasná Páka. Návštěvníci se mohli těšit i na kapelu Garáž & Tony Ducháček a českobudějovickou skupinu Troglodyt.

„Při výběru tématu nám silně rezonovala připomínka 50 let od rozehnání koncertu Plastic People of the Universe na Rudolfově a také letošních 35 let od sametové revoluce. Chceme proto oslavit svobodu, která se nejen vinou války zdá být po desetiletích klidu zase křehká, a připomenout, že větší část z uplynulých 115 let bohužel náš národ prožil v nesvobodě,“ uvedl ředitel DPMCB Slavoj Dolejš.

Dopravní podnik přepravuje cestující nejen v Českých Budějovicích, ale i v řadě obcí v okolí. A stará se v jihočeské metropoli například i o veřejné osvětlení nebo správu parkovacího systému.