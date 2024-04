S novými i trvajícími uzavírkami musejí počítat řidiči na Českobudějovicku. Navíc by si měli dávat pozor na pohyb stavebních strojů a obtížnější dopravní situaci. V minulých dnech na to doplatili řidiči u Lišova.

Podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka se srazila na okraji Lišova tři osobní a jedno nákladní auto. Stalo se tak v místě, kde kvůli stavebním úpravám platí před vjezdem do města omezení rychlosti a jsou posunuté i jízdní pruhy. Dva účastníci bohužel utrpěli zranění.

Uzavírky a dopravní omezení na Českobudějovicku. Na snímku Lišov.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Karambol navíc v pátek minulý týden úplně zastavil provoz na trase z Českých Budějovic na Třeboň. „Museli jsme hlavní tah zcela uzavřít,“ uvedl k nehodě Miroslav Šupík. Řidiče odkláněla policie přes Jelmo, ale komunikace nižší třídy jen stěží zvládala takový dopravní nápor. Omezení kvůli nehodě trvala zhruba dvě hodiny. U Lišova je nyní doprava řízena poblíž čerpací stanice pohonných hmot mobilní světelnou signalizací. Projíždí se kyvadlově.

Centrum Budějovic obsadí běžci

V sobotu 13. dubna bude v Budějovicích centrum města patřit běžcům. Tradiční závod RunTour jim letos nabídne trasy dlouhé 3, 5 a 10 kilometrů. Pro děti organizátoři připravili běžecké tratě na 500 a 1000 metrů. Očekává se opět hojná účast. Náměstí Přemysla Otakara II. a některé přilehlé komunikace zůstanou kvůli bezpečnosti závodníků uzavřeny prakticky po celou sobotu od 6 nebo 8 hodin až do 19. hodiny, akce se koná do 20. hodiny a bude mít doprovodný hudební program. V sobotu se také ruší tradiční trh na Piaristickém náměstí. Průjezdné zůstanou ulice U Černé věže nebo Karla IV. V celém centru je ale nutné počítat se zvýšeným pohybem chodců.

Ulice Českých Budějovic s účastníky Run Tour.Zdroj: Deník/ Petr Hřídel

Světla také u Kamenného Újezdu

Průjezd na semafory je nyní také na okraji Kamenného Újezdu směrem k železniční zastávce (trasa na Včelnou). Podle informací Deníku zde společnost E.ON ukládá do země kabely vedoucí elektřinu, které byly dosud zavěšené na sloupech. Uzavírka je povolena až do 14. června.

Stavební práce kvůli inženýrským sítím byly zahájeny v obci Kaliště nedaleko Třebotovic. Kaliště patří pod České Budějovice a město zde podle náměstka primátorky Petra Maroše obnovuje a buduje nové inženýrské sítě - vodovod a kanalizaci včetně přípojek. Protože se pracuje v prostoru komunikace, je osada neprůjezdná pro vozidla nad 3,5 tuny. Pro vozidla do 3,5 tuny je osada průjezdná kyvadlově a dopravu řídí semafor. Uzavírka je plánovaná do 30. září. Investice města zahrnuje také obnovu konstrukce vozovky v šířce komunikace včetně odvodnění. Dále pak i nové kompletní vedení systému veřejného osvětlení.

Uzavírky a dopravní omezení na Českobudějovicku. Na snímku Kamenný Újezd.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Na Budějovicku ovlivňuje hlavně nákladní dopravu i rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou. Náhradní přemostění nedovoluje průjezd těžších nákladních vozidel. Na několika místech je také v okolí mostu změněna přednost v jízdě. Most by měl být hotov nejpozději na konci léta.

Na Písek o pruh méně

K dalším omezením patří zúžení na silnici I/20 v jihočeské metropoli. Při výjezdu z Budějovic na Písek je třeba počítat se zúžením o jeden jízdní pruh kvůli stavbě nových protihlukových zdí. Omezení začíná nedaleko kruhové křižovatky u Globusu a končí až za hranicí města.

Zavřeno na Roudné

Úplná uzavírka čeká na řidiče kousek od Budějovic. Až do letních prázdnin je kvůli kompletní rekonstrukci zcela uzavřena silnice od Hodějovic na Roudné a Vidov.

V Třeboni je úplně uzavřen průjezd Budějovickou bránou kvůli rekonstrukci místních komunikací. Práce mají být ukončeny do 31. května. Investorem je město. Výrazné omezení znamenají také uzavřené nájezdy a sjezdy z Jiráskovy ulice na hlavní tah I/24 z Třeboně do Jindřichova Hradce. Staví se tu zcela nové mosty, hotové mají být do konce letních prázdnin.

Na Prahu i ve Strakonicích

Pokud se týká významnějších omezení v jižních Čechách, je nutné počítat se zdržením při jízdě na Prahu z Písku. Od Velikonoc se od Krašovic po Novou Hospodu frézuje vozovka, do léta je provoz sveden do jednoho pruhu a řízen je semafory.

Ve Strakonicích je úplně neprůjezdná Volyňská ulice. Naplno tu běží dvouletá celková rekonstrukce inženýrských sítí a následně bude zhotovena i nová vozovka. Auta se musejí vydat po objízdných trasách. Práce na kanalizaci budou znamenat výkopy až do hloubky 5 až 6 metrů.

U Kaplice

Omezení čeká řidiče i při opravě silnice I/3 mezi Kaplicí a Hubenovem, jak oznámilo v pátek 5. dubna Ředitelství silnic a dálnic. Jde o zhruba 2,5 kilometru dlouhý úsek hlavní tahu na hranice s Rakouskem. „Vozovka v řešeném úseku už vykazuje řadu závad jako mozaikové a síťové trhliny, které spolu s plošnými deformacemi ukazují na porušení konstrukce vozovky. Diagnostické průzkumy také dále odhalily nevyhovující únosnost samotné vozovky,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek. „Během stavebních úprav tak v celém úseku dojde k odfrézování krytových vrstev vozovky, lokálním výspravám v místech, kde je narušena i podkladní vrstva vozovky a následné pokládce nové ložní a obrusné vrstvy vozovky v celém úseku,“ dodal Adam Koloušek.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu zhruba 31,8 mil. korun bez DPH. První fáze opravy potrvá nejdéle do 9. května a následně dojde k přerušení prací kvůli koordinaci se stavebními úpravami komunikací v Kaplici nádraží. Zbývající etapy oprav u Hubenova se mají dokončit až v druhé polovině roku v termínu od 23. září do 3. listopadu.