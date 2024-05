V sobotu 4. května 2024 omezí hlavně pěší v parku Stromovka a na nábřežích Malše a Vltavy běh Barvám neutečeš. V pořadí už 10. ročník zábavného běžeckého závodu Barvám neutečeš odstartuje v Českých Budějovicích v sobotu 4. května u slepého ramene Malše. Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu v této souvislosti a především pro bezpečnost účastníků povolil uzavírku ulice Biskupská v čase od 13 do 14 hodin a stezek po trase běhu, který vede do Stromovky a cíl má na Sokolském ostrově, v čase od 10 do 17 hodin.

Uzavírka Vrbenské

Další uzavírky jsou spojeny s dopravními stavbami. V květnu například začne kompletní rekonstrukce 230 metrů dlouhého úseku ulice Vrbenská v místě od křižovatky Vrbenská – Vodní směrem k Hraniční ulici. Komunikace a inženýrské sítě ve Vrbenské ulici nejsou v dobrém technickém stavu, a proto tam budou vyměněny kanalizace a vodovod, upraveno veřejné osvětlení a vznikne nové prostorové uspořádání komunikace a chodníků. Město přistoupilo ke komplexní rekonstrukci, která ušetří veřejné finanční prostředky i čas a pohodlí občanů. Vzhledem k velkému rozsahu je nutné tyto práce provádět za úplné uzavírky pro veškerou dopravu včetně MHD.

Stavba bude zahájena 6. května 2024. Po dobu 14 dnů bude v lokalitě vybudován náhradní vodovod a provoz pouze pro MHD zůstane zachován. Od 20. května ale začne fungovat náhradní autobusová doprava. Linka č. 36 bude pendlovat v pracovních dnech mezi obratištěm u nově postaveného bytového komplexu Dubičný potok a nádražím. Linka č. 6 bude mít objízdnou trasu po Dobrovodské ulici.

Práce ve Vrbenské ulici v Českých Budějovicích v roce 2023.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Předpoklad úplné uzavírky je do 25. srpna 2024. Po tomto termínu bude obnoven provoz pouze pro MHD a plný automobilový provoz bude spuštěn koncem září 2024.

Kvůli novému vedení se uzavře přejezd

Do šesti etap rozdělila společnost EG.D pokládku kabelového vedení velmi vysokého napětí mezi Mladým a novou rozvodnou poblíž Mánesovy ulice v areálu na křižovatce s ulicí U Elektrárny. Čtyři etapy okolo transformovny v Mladém, Osikovou ulicí, ulicí Františka Halase a v Křižíkově ulici už jsou hotové. „V tomto roce pak dokončujeme pokládku kabelů až do rozvodny. Stavební práce se už letos dotkly, nebo ještě dotknou, zejména ulic Františka Halase, Polní, částečně Vrchlického nábřeží a ulice U Elektrárny. Předpokládáme, že práce na kabelovém vedení by měly probíhat až do července letošního roku,“ uvedl František Klimeš, hlavní technik výstavby VVN společnosti EG.D.

Kvůli pracím na novém vedení bude nutné uzavření železničního přejezdu mezi ulicemi Křižíkova a Františka Halase pro jakoukoliv dopravu. Průjezd vlaků by měl zůstat zachovaný. Uzavření přejezdu je plánováno od 6. května do 21. června 2024 a řidiči tak budou muset využít objízdné trasy. „Jsme si vědomi a omlouváme se za omezení, která práce na kabelovém vedení způsobují, ale ve spolupráci se zhotoviteli se je vždy snažíme co nejvíce minimalizovat,“ dodává Roman Šperňák, tiskový mluvčí EG.D.

Omezení na sídlišti i jinde

Dopravní omezení přináší také práce pro společnost T-Mobile CZ za účelem výstavby nové optické sítě v lokalitě Linecké předměstí v Českých Budějovicích. Stavební práce začaly 29. dubna 2024 a omezí dopravu například v okolí EUC polikliniky (Polikliniky jih). V jedné z dalších etap bude úplná uzavírka komunikace zapotřebí při překopu ulice Matice školské. Zhotovitelem stavby je společnost Vegacom a.s.

Začala už také oprava frekventované zastávky městské hromadné dopravy Václava Talicha na sídlišti Šumava. Na místě se bude pracovat po etapách až do 10. června. A ve Čtyřech Dvorech trvá úplná uzavírka části ulice Na Zlaté stoce u křižovatky s ulicí Na Sádkách.

Uzavírky a dopravní omezení na Českobudějovicku. Na snímku Lišov.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Úplná uzavírka trvá na silnici z Rudolfova do Lišova v lokalitě Na Klaudě kvůli výstavbě obchvatu Lišova. Práce se zde provádějí pro ŘSD. Pro soukromého investora se staví nový nákupní park na okraji Lišova, kde musejí řidiči počítat se snížením dovolené rychlosti a podle aktuální situace i s dalšími omezeními. A pro ŘSD se staví i nové protihlukové zdi, kvůli kterým je v Českých Budějovicích zúžena výpadovka na Písek.