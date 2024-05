Unie pomůže i tunelu Pohůrka

Stavba dálnice D3 u Českých Budějovic. Tunel Pohůrka už zčásti stavbaři překryli zeminou. Vpravo koryto, kudy teče Dobrovodský potok.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Asi největší jednotlivá dotace z Evropské unie v jižních Čechách podpoří stavbu dálnice D3 u Českých Budějovic. V dubnu 2019 byla slavnostně zahájena stavba úseku mezi Úsilným a Novými Hodějovicemi. Spolu s navazujícími úseky D3 se stane dálničním obchvatem jihočeské metropole.

Celková délka úseku 0310/I Úsilné - Hodějovice činí 7,197 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí dojde ke snížení zátěže obyvatelstva města hlukem a exhalacemi. Dosud je totiž tranzitní doprava vedena přes České Budějovice.

Začala stavba první části obchvatu Srubce, spojí D3 a Ledenickou

Předpokládaná cena stavby je necelých sedm miliard korun bez DPH. Výše dotace EU činí téměř čtyři miliardy korun. Stavba oproti původním předpokladům nabrala zpoždění kvůli horším geologickým podmínkám, než jaké předpokládal projekt v místech, kde se staví tunel Pohůrka. Mimo jiné byl projekt upraven a měnila se technologie výstavby tunelu.

Kvůli stavbě byla dlouhodobě uzavřena Dobrovodská ulice. Dálnice D3 by měla začít sloužit u Českých Budějovic i v navazujícím úseku od prosince roku 2024. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, dokumentaci pro stavební povolení zpracoval Pragoprojekt a.s. Zhotovitelem je sdružení firem Hochtief CZ a.s., Colas CZ a.s., M-Silnice a.s