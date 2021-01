Zdroj: DeníkV roce 2014 se celostátního finále soutěže Strom roku dočkaly po několika nominacích i lípy z Doubravky, která pod Chrášťany patří. Podle Františka Landy, který lípy spolunavrhl, skončily Doubravské lípy na šestém místě. I když nezvítězily, za dárcovské zprávy se podařilo na péči o stromy vybrat přes šest tisíc korun. Hlasování totiž bylo zpoplatněné. Anketa se koná v rámci projektu Nadace partnerství lidé a příroda.

V roce 2014 se nejprve staly lípy z Doubravky jihočeskými Stromy roku. Díky tomu postoupily do finále ankety. "Lípy byly přihlášeny do ankety již potřetí a konečně se v roce 2014 z 85 přihlášených návrhů v rámci České republiky dostaly do finále. Jako jediné stromy zastupovaly Jihočeský kraj," říká František Landa, který stromy společně s obecním úřadem Chrášťany a SDH Doubravka lípy nominoval.

Lípy rostou v lokalitě zvané Za stružkou v katastrálním území Doubravka, vzdálené asi sto metrů od silnice č. 10564 mezi Doubravkou a Hosty. "Vlastníkem pozemku je obec Chrášťany, ke které je Doubravka přisloučena. Lípy spolu s přilehlými pozemky tvoří překrásný biokoridor v blízkosti velkých lánů zemědělských pozemků. Z malého návrší uprostřed je krásný pohled na Písecké hory za řekou Vltavou, která je vzdálená dva kilometry od vesnice," zdůrazňuje František Landa s tím, že při dobré viditelnosti tak lze vidět z pravé strany obzoru Velký Mehelník (633 m. n. m.), Malý Mehelník, Němec, Matku, Malý Kamýk a Velký Kamýk (627 m. n. m.). "Zcela vpravo pak je nejvyšší vrch v naší lokalitě Chlum (510 m. n. m.). Je to velmi pěkná přírodní scenérie, malebný kout na jihu Čech," zdůrazňuje František Landa.

"Lípa je symbol Slovanů a českého národa, mýty a legendy o něm si předávali již naši předkové. Lípa byla považována za strom Matky Boží, uctívána jako posvátný strom. Lípa se stala českým národním symbolem v červnu 1848 (2. 12. června 1848) , kdy se konal Všeslovanský sjezd v Praze za přítomnosti národů: Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska, Chorvatska, Srbska, Slovinska, Ruska. Tady byla podpořena slovanská vzájemnost a jednota. Takže myšlenka sjednocení Slovanů přežívá po celá staletí, protože mají hodně společného duchovní dědictví a kulturní tradice," popisuje obecný význam lípy v českém kulturním prostředí František Landa, mimo jiné také kronikář obce Chrášťany a rodák z Doubravky, kde bydlí celý život.

Lípy rostou v lokalitě, kde každé ráno a odpoledne obecní slouha s pomocníky troubením svolával dobytek. Byly svědky mnoha místních událostí – v roce 1888 bouře, jež protrhla hráz rybníka, v roce 1772 hladomoru, při němž mnoho osadníků zahynulo, nebo protestů rolníků proti robotě, které přijel řešit krajský hejtman v doprovodu vojska. V jejich blízkosti stojí kříž a zajímavostí je, že lípy s křížkem můžete nalézt u každého výjezdu z této obce a napočítáte jich celkem šestnáct.

"Nyní k průběhu ankety a hlasování v roce 2014. Hlasování pro Strom roku začalo 15. června a trvalo do 10. října, formou podpisových archů (odesláno 96 podpisových archů s 1920 podpisy a několik DMS a finančních podpor). Tolik podpisů se podařilo shromáždit díky zapojení ZŠ Chrášťany, ZŠ Týn nad Vltavou Malá Strana, Městského úřadu Týn nad Vltavou odbor životního prostředí, informačního centra v Týně nad Vltavou, regionálního projektového centra v Týně nad Vltavou, firmy Richmont, farmy Netík a dalších. Poděkování patří i občanům naší vesnice i sousedních obcí, kteří lípy svým hlasem podpořili a mají rádi naši krásnou přírodu," ohlíží se za finálovým kolem ankety František Landa.

V závěrečném finále se tak lípy umístily na 6. místě z 12 finalistů v rámci České republiky. První byla Opatovická borovice, dominanta zámeckého parku ve Velkých Opatovicích. Za finanční podpory Nadace partnerství a díky hlasování byla získána pro jižní Čechy částka 6438 korun jako prostředek veřejné sbírky, který mohl být použit na ošetření stromů nebo na výsadbu nových stromů.

Byl schválen projekt ošetření stromů, které provedl odborný arborista pan Libor Švec 11. května 2015 za účasti všech žáků místní ZŠ Chrášťany, kteří přišli k památným stromům již podruhé a pozorně si vyslechli všechny informace o stromech a průběhu hlasování.