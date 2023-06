Doudleby na Českobudějovicku se staly Vesnicí roku Jihočeského kraje 2023. Tradiční dobrou zprávu i se srdečnou gratulací telefonoval náměstek hejtmana Pavel Hroch starostovi Zdeňku Šmídovi v pondělí 26. června. Pro obec s téměř pěti sty obyvateli se jedná o premiérový titul. V roce 2019 však již získaly Modrou stuhu a v 2022 pak Zelenou stuhu.

Doudleby se staly Vesnicí roku Jihočeského kraje 2023. | Foto: Deník/Radka Doležalová

Moment překvapení se u starosty rázem proměnil ve velkou radost. „Ježíšmarjá, tak vám tedy za tuto radostnou zprávu moc děkuji. Stejně tak děkuji celé porotě, že ocenila naši práci. A nesmím zapomenout poděkovat také všem našim občanům a spolkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli a určitě se postarají i o to, aby slavnostní vyhlášení výsledků v naší obci bylo opravdu hezké,“ sděloval své dojmy po telefonu Šmíd, který si prý musel na tu zprávu sednout. Za držitelem vítězné Zlaté stuhy obsadily stříbrnou příčku Svatá Maří na Prachaticku a bronz si odnesla obec Dubné na Českobudějovicku.

Doudleby jsou v písemných pramenech doložené už v roce 981, bývalo zde významné hradiště, které dodnes připomínají terénní vlny jako pozůstatky valů na ostrohu nad řekou Malší. Letos získaly Doudleby titul Vesnice roku za jižní Čechy.

„Hlásili jsme se do soutěže Vesnice roku už několikrát,“ zmínil pro Deník Zdeněk Šmíd a připojil, že v roce 2009 získala obec modrou stuhu za společenský život. „Pak jsme se dlouho nehlásili. Až v roce 2019 a znovu jsme získali modrou stuhu. Pak soutěž dvakrát nebyla. Vloni jsme dostali zelenou stuhu za údržbu zeleně v obci,“ vypočetl dosavadní bilanci Doudleb Zdeněk Šmíd.

Na Jižní tangentě u Budějovic už s předstihem slouží dvoupatrový kruháč

Letos podle starosty měli Doudlebští políčeno na bílou stuhu, která se uděluje za práci pro děti a mládež. V obci je školka a málotřídka. „Ale jsme rádi, že jsme vyhráli,“ zdůraznil s úsměvem pro Deník Zdeněk Šmíd na adresu titulu Vesnice roku. Upozornil, že ocenění je i zásluhou mnoha občanů, kteří vedení obce fandili a podílejí se na životě obce. „Největší zásluhu má místostarostka Miroslava Caplová,“ zdůraznil následně Zdeněk Šmíd s tím, že jeden člověk musí vždy podobnou věc táhnout.

Tým nadšenců

„Měla jsem kolem sebe tým lidí, kteří mi pomáhali,“ vyzdvihla kolektivní práci na vítězství Miroslava Caplová a připomněla modrou stuhu získanou před několika lety. „To jsme připravili pohádkovou trasu po Doudlebech,“ říká Miroslava Caplová. Pak se soutěž nekonala kvůli covidu a vloni byla prezentace zaměřena na péči o zeleň. Letošní první místo bylo nečekané. „Jsme strašně šťastní,“ netají se Miroslava Caplová a k letošní prezentaci obce v soutěži dodává, že se hodně zapojovaly děti. Obec o ně pečuje s velkým úsilím. Nová třída je ve školce i ve škole. Za poslední roky se počet dětí v Doudlebech rozrostl na trojnásobek.

Ale Miroslava Caplová už od okamžiku, kdy se dozvěděla o vítězství v jižních Čechách, myslí na celostátní kolo. „Obec chceme představit jako celek. Dá se to ve scénáři uchopit. Děti, ekologické projekty. Už jsem nad tím přemýšlela a těším se na přípravu celostátního kola.

Folklor ve dvou souborech

Miroslava Caplová připomíná, že v obci mají folklorní soubory Doudleban a mladší Doudlebánek. Jejich vedoucí Marcela Smudková a Mirka Dušáková pokračují s dalšími členy souborů v tradici, která sahá daleko do minulosti. Soubor Doudleban byl založen v roce 1943 a prezentuje zvyky Doudlebska tak, jak se vytvářely po staletí. V Doudlebánku má i důstojné mladé nástupce.

Vítězství obce v soutěži těší také kronikáře Jana Šimánka. Ten už v minulosti s předcházejícím kronikářem Vladimírem Nutilem, připravoval pro hodnotící komisi prezentaci kroniky. Letos se nemohl Jan Šimánek pro komisi uvolnit z práce, ale řešení se našlo jednoduše. „Při návštěvě komise mě zastoupil pan Vladimír Nutil,“ zmínil Jan Šimánek a dodal, že s kolegou, kterému je již 87 let, stejně pracují na kronice společně. Ohledně výsledků soutěže překvapilo Jana Šimánka, že už jsou známé výsledky v červnu. „Čekal jsem to až začátkem července. Jsem rád, že jsme zvítězili,“ říká Jan Šimánek a připojuje, že jde o to, aby si obec i po tomto úspěchu zachovala dosavadní pohodu a aby zůstala malebná.

Péči o historický odkaz v obci posílila v poslední době například v roce 2018 nová pamětní deska se jmény padlých v 1. světové válce, jejichž jména do té doby na pomníku obětí války chyběla, nebo v roce 2019 osazená pamětní deska na rodáka generála Františka Vávru, účastníka obou válečných odbojů.

Do letošního 27. ročníku této soutěže se přihlásilo celkem 18 obcí. Z toho šest z Českobudějovicka, pět ze Strakonicka po dvou z Písecka, Prachaticka a Táborska, a jedna z Českokrumlovska.

„Doudleby získaly titul za realizaci zásadních investičních a infrastrukturních projektů v obci, za environmentální výchovu mládeže a občanů ve spolupráci se základní a mateřskou školou a za udržování folklorních tradic Doudlebska spolu s bohatým společenským a kulturním životem v obci. S tím souvisí i podpora spolkové činnosti. První místo si Doudleby zasloužily také za začlenění dětí a mládeže do života vesnice a rozvíjení venkovské pospolitosti. V neposlední řadě pak za dlouhodobou koncepční práci v oblasti životního prostředí a péči o významné prvky historické krajiny. Vysazení alejí, vybudování ptačí stezky a založení květnaté loučky,“ vyjmenoval Hroch hlavní důvody, proč se letos rozhodla 11členná hodnotící komise právě pro tuto ves.

V centru Budějovic přibudou uzavírky, přijede evropská porota

Podle náměstka hejtmana je i díky soutěži o Vesnici roku jihočeský venkov nejen stále krásnější, ale i kvalitním místem pro život a nikoli jen nějakým skanzenem. V souvislosti s tím Hroch připomněl, že letos uvolní kraj v rámci Programu na obnovu venkova 45 milionů korun.

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku Jihočeského kraje je pak na programu 18. srpna ve vítězné obci – Doudlebech. Ta zároveň postupuje do celostátního finále, které se bude konat 16. září v Luhačovicích.