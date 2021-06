Půjčovnu pro nezávislé cestovatele si otevřel nedávno i Jihočech Dalibor Urban. Nabízí dobrodružství, svobodu i romantiku v podobě zážitků a za pomocí dvou upravených vozů. Kdo by si nepřál naplánovat vlastní cestu, jeden den vstávat u moře a druhý den usínat třeba v horách.

Vlastní zkušenost

Opatření kolem koronaviru změnila pohled výletníků na cestování. Alternativou pandemické dovolené při zavřených penzionech a hotelích může být právě obytňák. Dalibor Urban se nechal inspirovat vlastní zkušeností. „Když jsme trávili s přítelkyní dovolenou v Portugalsku, sami jsme si obytný vůz na zkoušku půjčili. Tam se mi to zalíbilo, když jsem to poznal na vlastní kůži,“ vysvětlil, jak vznikl nápad.

Šťastnou dodávku však musel nejdříve pořídit a druhou dokonce předělat. „To je původně devítimístní Fiat,“ upřesnil, proč web happyvan.cz funguje teprve od začátku května. „Není to typický multivan do kempu, s tím naším se všude vejdete. Můžete jet, kam chcete a nemusíte řešit ubytování. Je to malé auto vhodné i do města, stačí řidičák skupiny B,“ shrnul Dalibor Urban s tím, že před samotnou cestou je třeba ještě instruktáž.

Vyladěná romantika

Dodávku je třeba si předem rezervovat a domluvit předání. Vybaveny jsou skoro jako domácnost na kolech. Nechybí kuchyňské vybavení s lednicí a mrazákem, kempingové posezení a postel. Na cestu si lze zapůjčit i paddleboardy, stojan na kola, ferratový set nebo venkovní kino. „Jde o přenosnou promítačku s plátnem na baterie na večerní romantiku. Na dodávku nyní děláme i takovou terasu, kam se bude moci umístit matrace a opalovat se na ní,“ popsal inovaci. Nebo večer přespat pod širým nebem. „Nahoru se dostanete snadno po žebříku,“ sdělil s úsměvem.

I pro rodinu

Vozy jsou vybavené solárním systémem a zaručují nezávislost i na úplné samotě. Oba mají dálniční známky do České republiky i Rakouska. „Nechybí dostatečný úložný prostor pro zavazadla. Tento styl cestování není jen pro dobrodruhy a volné cestovatele, ale třeba i tříčlennou rodinu. Mysleli jsme na ně a součástí interiéru je i dětské rozkládací lůžko,“ naznačil Dalibor Urban.

Samozřejmostí je pojištění pro případ nehody. Konkurence podle jeho slov existuje, ale většina už má rezervace plné. „Myslím si, že tento druh turistky zažívá boom. Lidé si to jednou zkusí a oblíbí,“ myslí si. Více o možnosti zapůjčení se dozvíte na webu happyvan.cz

Půjčovna u Bechyně

Půjčovna obytných vozů sídlí i v Bechyňské Smolči na Táborsku, na webu ji najdete jednoduše pod stránkou obytnevozy.cz. Ondřej Kazda zde nabízí dovolenou bez omezení s vozem Fiat Fly 25. Druhý vůz je podle majitele půjčovny na cestě. „Půjde o Fiat Ducato,“ upřesnil.

O zapůjčení je dle jeho slov zájem, přestože půjčovnu otevíral teprve před měsícem. „Začali jsme teprve letos. Plno úplně nemáme, nějaké termíny v srpnu jsou ještě volné,“ konstatoval Kazda.

Obytňák si koupil pro své potřeby a napadlo ho také půjčovat. „Budeme moci jezdit, a navíc si na sebe vydělá,“ sdělil Ondřej Kazda.

Další možnosti

V Českých Budějovicích si lze půjčit vybavený obytný vůz pro pět osob také od společnosti Campiri. Čtyři lidé se zase vejdou do obyťňáku, který si lze vyzvednout v Obratani na Pelhřimovsku. Alternativou může být i přívěs pro dva cestovatele, který lze vyzvednout ve Voticích na Benešovsku. Další možností je například web bezkempu.cz, kde si lze vyhlédnout přípojný karavan nebo obytný vůz, dle nabídky i lokality.